Il Pinocchio di Matteo Garrone girato in Puglia

di Aldo Patruno *

Grande emozione nel vedere sul grande schermo #Pinocchio di Matteo Garrone, non solo per averlo fatto con tutta la famiglia alle 14.15 in un cinema strapieno di genitori e figli. A parte la straordinaria regia, la sceneggiatura fedelissima al testo originario, una fotografia impareggiabile, una cura maniacale dei costumi e degli allestimenti. A parte il costante parallelo cristologico fino alla trasformazione del burattino in bambino in una mangiatoia.

L’emozione è raddoppiata nel riconoscere le meravigliose location pugliesi, dove Garrone ha girato per ben 6 settimane (con l’impiego di lavoratori pugliesi), grazie al sostegno regionale dell’#Apulia Film Fund:

il Teatro dei Burattini di Mangiafuoco nel Teatro cittadino di #Noicattaro , il più piccolo d’Europa con i suoi 50 posti, il più grande per fascino e atmosfera

e poi i paesaggi mozzafiato del Parco Nazionale Alta Murgia, con la casa della Fata dai capelli turchini ricostruita nella #Masseria Patrone ad #Altamura #Leonessa di Puglia; il ponte #Madonna della Stella a #Gravina in Puglia, la #Masseria Salomone a #Grottelline #Spinazzola dove, oltre alle scene del Gatto e della Volpe, avviene la trasformazione del burattino in bambino (e la vittoria del Cinema e della Cultura sulla discarica ...).

Ma anche lo sfondo di costante #bellezza della Masseria Jesce Teatro della memoria officiato dal suo gran Sacerdote Emar Orante, prezioso prima, durante e dopo il film, che ha generato un commovente e fondamentale tour del #Pinocchio dell’Abbandono che DEVE diventare un presidio murgiano permanente.

Per i dettagli segnalo: https://www.cinematographe.it/…/pinocchio-2019-dove-e-stat…/

Ma, soprattutto, consiglio vivamente ai Pugliesi di andare a vedere questo film e divertirsi a riconoscere i propri luoghi del cuore.





Infine, un consiglio per la lettura: di libri su Pinocchio ce ne sono a iosa, ma ce n’è uno di un bravo editore pugliese SECOP Edizioni, fedele all’edizione originale, innovativo nelle illustrazioni e con un bellissimo saggio dell’amico Giuliano Maroccini, che ricostruisce la complessa #genesi di questa favola e la componente di #morte e #risurrezione intorno alla quale si sviluppa.

* Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.