Il presidente Conte inaugura l'83^ Campionaria della Nuova Fiera del Levante

Per il secondo anno consecutivo sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ad inaugurare l’83esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante, intitolata “Dove pulsano le idee”.

L’inaugurazione è in programma, come di consueto, alle 10,30 nel Centro Congressi.

Alla cerimonia inaugurale partecipano anche Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Teresa Bellanova, Ministra per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

--------------------

Pubblicato in precedenza: FdL, 83^ Campionaria Generale Internazionale: 'Dove pulsano le idee'