Il SUM di Mesagne, 'Spettacolo a cielo aperto' nel video di G. Convertini

“Carmina non dant panem” cita un antico detto latino che vuole che l’arte in generale non produca valore economico. Sum Mesagne, il nuovo Sistema Urbano Museale della città messapica, nasce con l’ambizione di rovesciare questo paradigma e permettere l’accrescimento della destinazione turistica Mesagne (Br).

Dopo la firma del protocollo di intesa che ha sancito l’accordo fra l’amministrazione comunale di Mesagne, Federalberghi Brindisi e la Chiesa Madre della città messapica, ha preso il via ufficialmente, lo scorso 1 giugno il progetto del Sistema Urbano Museale.

Sum, ha l’ambizione di valorizzare e mettere a sistema le peculiarità artistiche e culturali di Mesagne a partire dai due musei che affacciano su Piazza Orsini del Balzo: il Museo di Arte Sacra di Palazzo Cavaliere/Argentiero e il Museo del territorio del Castello Normanno Svevo aprendosi poi all’intero centro storico con l’insediamento archeologico di Vico Quercia, la chiesa di Sant’Anna e la chiesa Matrice.

Per celebrare al meglio questo nuovo progetto è stato chiesto al regista e scenografo Giuseppe Convertini di realizzare il cortometraggio “Sum - Lo Spettacolo a Cielo Aperto” che nasce dall’intuizione di mettere insieme devozione, tradizione e usi e costumi del territorio mesagnese per valorizzarne il “Genius Loci”, innalzando la particolare bellezza di Piazza Orsini del Balzo che diversi personaggi, a partire dal regista stesso, hanno definito la piazza più bella di Puglia: “uno spettacolo quotidiano”.

Le attività del SUM prendono il via definitivo con la possibilità, per i visitatori, di gustare le bellezze dei due musei con l'acquisto di un superticket dal prezzo di 5 Euro e con la realizzazione di eventi per tutta l’estate fra i quali, per ora confermati, alcune presentazioni letterarie dal titolo “L’Arte di Leggere” in collaborazione con il socialbook Librinfaccia: il 30 giugno con lo scrittore e giornalista Alessio Viola e il 4 luglio con il giornalista americano Alan Friedman.

