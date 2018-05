Ilva, Emiliano: 'Calenda è scaduto. Taranto può chiudere area fusoria'

Michele Emiliano non aveva esitato un attimo ad accettare l'invito a partecipare al dibattito organizzato a Taranto, in occasione del concerto dell'#Unomaggioliberoepensante, presso il Parco archeologico delle Mura Greche, invito esteso anche al sindaco Rinaldo Melucci.





Tema del dibattito: "Il Piano Taranto" proposto dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Tamburi Combattenti, Taranto Respira, Tutta mia la città, FLUniti-Cub, Giustizia per Taranto. E prima del concertone del Primo Maggio le scintille sono subito scoccate sul tema ILVA.

"Tenere la nostra comunità divisa tra salute e lavoro è un'autentica tragedia", ha detto il presidente della Regione Puglia, "Mi auguro che qualcuno fra quelli che devono formare il nuovo governo in questo Paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano".

Al dibattito hanno partecipato anche il senatore Mario Turco, i deputati Giampaolo Cassese e Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle, il segretario nazionale della FlmuCub, Antonio Ferrari, la giornalista Stefania Barca, le mamme di Brescia. i ragazzi di Casale Monferrato e i portavoce dei No Tav.

"Dall'unione di alcune associazioni nasce l'idea di realizzare un piano di intervento - da presentare alle istituzioni locali e nazionali, ai sindacati e alle varie associazioni di categoria - finalizzato all'elaborazione di un Accordo di Programma che consenta a Taranto - hanno spiegato i promotori della iniziativa - di liberarsi dalla monocultura dell'acciaio. Si tratta di uno strumento normativo che portò nel 2005 alla chiusura dell'area fusoria dell'Ilva di Genova, che la magistratura dichiarò incompatibile con la vita umana, e che ci consentirebbe di avviare un processo di chiusura, decontaminazione, bonifica e riconversione economica del territorio".





Un percorso comunitario cittadino che trova sponda nel presidente Emiliano, che ha confermato: "La Regione Puglia ha un programma di governo che non è affatto incompatibile con questo Accordo di Programma: riguarda la salute come priorità assoluta e che non può essere condizionata dalle ragioni della produzione. Questo è già scritto, non lo dico oggi".

E sul tema il Governatore è tornato ad attaccare il ministro Carlo Calenda: "Io non adopero Twitter, non rispondo mai a Carlo Calenda su Twitter, lo faccio in maniera tradizionale con dei comunicati stampa. Calenda ogni volta che io intervengo sulla questione Ilva non manca mai di rispondermi - ha sottolineato Emiliano - evidentemente sta cercando di chiudere una vicenda per la quale era stato incaricato e lo vuole fare nonostante sia scaduto".





A tal proposito, Michele Emiliano ha tenuto a precisare: "Io non contesto la legittimità del governo in carica, conosco il diritto costituzionale, ma un governo scaduto è un governo che non ha più legittimazione politica, dovrebbe limitarsi alla ordinaria amministrazione. Invece, stanno tentando di chiudere la vicenda Ilva prima che un altro governo entri in carica. L'ho considerato un elemento gravissimo".





Emiliano ha ricordato poi, rivolgendosi anche agli interlocutori pentastellati: "Di aver chiesto a chi ha vinto le elezioni di chiedere al governo in carica di fermarsi, perché non è vero che è già tutto scritto. Non è vero che abbiamo preso degli impegni dai quali non possiamo sganciarci, non è così".

"Certo, hanno firmato contratti, carte, hanno fatto gare, ma tutto questo non è definitivo e credo, visto che qui a Taranto c'è stata una vittoria elettorale chiara, non certo del governo in carica - ha concluso il Governatore - che ci sia la possibilità per queste forze politiche e per la Regione Puglia, pur avendo sfumature diverse, di riaprire il tavolo, di riaprire la discussione con la città, con i lavoratori". La colata è stata incanalata e non si raffredderà facilmente.

