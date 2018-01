Ilva, Emiliano-Melucci: 'La forza dell'intesa nell'Accordo di Programma'

iI presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ribadisce quanto dichiarato dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, alla ricezione del "Protocollo d'intesa" che i ministri Calenda e De Vincenti hanno trasmesso, in vista del tavolo aperto anche a Regione e comune sull'Ilva, "per accelerare interventi di rilievo ambientale, come la copertura dei parchi minerari", solo a patto del ritiro dei ricorsi al Tar.





“Stiamo facendo qualche piccolo passo avanti", ha detto Emiliano, "La disponibilità offerta dal presidente del Consiglio Gentiloni ad accogliere le istanze del Comune di Taranto e della Regione Puglia in un atto giuridicamente rilevante, integrativo del DPCM impugnato dinanzi al Tar di Lecce, è senza dubbio un fatto positivo".

"Concordo con il sindaco di Taranto che lo strumento giuridico più adatto alla definizione di questo storico accordo non possa che essere quello dell’accordo di programma. Attendiamo dunque il già richiesto incontro con il presidente del Consiglio per definire le rispettive volontà politiche del Governo, della Regione Puglia e del Comune di Taranto in modo che gli uffici di ciascuna delle parti dell’accordo di programma possano procedere alla stesura dello stesso".

"Data l’urgenza della vicenda - conclude Emiliano - mi auguro che la convocazione da parte del presidente Gentiloni avvenga il più presto possibile. Auspico inoltre che l’accordo di programma venga condiviso e sottoscritto anche dalle parti sociali e dall’azienda acquirente dell’Ilva”





All’esito della riunione gli avvocati officiati nei ricorsi della Regione Puglia e del Comune di Taranto hanno effettuato una prima disamina della bozza del protocollo di intesa trasmessa dal Governo





Gli avvocati hanno rappresentato la necessità di redigere un documento unitario che contenga tutte le richieste degli enti territoriali ritenute indispensabili per addivenire all’accordo con il Governo e la società aggiudicataria.

A tal fine, con urgenza, si terrà anche una riunione tra i tecnici delle Regione e del Comune per l’esame congiunto degli aspetti di competenza in relazione ai contenuti ambientali.

Una volta predisposto il documento finale, il Sindaco di Taranto e il Presidente della Regione chiederanno il necessario confronto per verificare l’effettiva volontà del Governo di risolvere la questione.