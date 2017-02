Ilva, Jindal SW smentisce Arcelor Mittal 'Senza carbone si può!'

Week end con vento favorevole per il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che prima della telefonata di Matteo Renzi - in vista dell'Assemblea PD di domenica - incassa attraverso un'intervista di Sajjan Jindal, presidente di Jindal South Westi - uno degli acquirenti in corsa per l'Ilva - al Sole 24ore, la disponibilità di convertire la produzione dell'acciaieria tarantina col gas, rinunciando al carbone. Smentendo, in pratica, le affermazioni contrarie di qualche giorno fa di Arcelor Mittal e conquistando una posizione favorevole nelle attenzioni della Regione Puglia sul sentiero dell'eventuale acquisizione del siderurgico di Taranto.





"Una notizia importantissima - sottolinea Michele Emiliano - ilSole24Ore pubblica una intervista ad uno dei competitor che vorrebbe acquistare l’ILVA, facendo saltare così tutte le bugie dette in passato sulla decarbonizzazione. Infatti, si legge nell’intervista, che la cordata interessata all’acquisto manterrebbe i livelli occupazionali, raddoppierebbe la produzione attuale garantendo l’ambiente, utilizzando la decarbonizzazione, tecnica che la Regione Puglia da più di un anno e mezzo suggerisce al governo italiano".





"Una grande vittoria per noi", ribadisce Emiliano, "Ci auguriamo che il governo abbia compreso l’importanza di ciò che stiamo dicendo da tempo, in modo tale che, se possibile, anche l'altra cordata possa fare una analoga proposta di tutela dell'ambiente attraverso queste nuove modalità produttive".

