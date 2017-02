Ilva questione prioritaria per la Regione. Risorse per la Cassa Integrazione

Tra una riunione e l'altra per evitare la scissione nel Partito Democratico o dar vita ad una nuova avventura politica dagli orizzonti avvincenti, ma non ancora chiari, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al tavolo con Ilva e sindacati convocato dal Vice Ministro Teresa Bellanova, per affrontare la questione relativa alla cassa integrazione straordinaria per circa quattromila operai.





“Per noi l’Ilva rimane tra le questioni industriali, ambientali e di salute, la priorità della Puglia - ha detto Emiliano - e la mia presenza qui, sia pure in una riunione tecnica di discussione sulla cassa integrazione, lo testimonia. Mi è parso necessario essere qui, proprio per far presente a tutti l’importanza che noi attribuiamo a tutta la vicenda Ilva.”.





“Nel merito dell’incontro - ha spiegato Emiliano ai giornalisti - il punto fondamentale è questo: gli strumenti degli ammortizzatori sociali necessari in questa fase ricadono tutti sulle finanze della Regione Puglia. Ovviamente, i numeri di questa operazione sono molto elevati e sebbene la Regione abbia messo a disposizione tutte le somme di cui dispone, temo sia necessaria un’integrazione da parte del Governo centrale”.

