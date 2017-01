Ilva senza carbone, Emiliano scrive a Gentiloni e Galletti

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, per chiedere di inserire la proposta della decarbonizzazione dell’Ilva di Taranto nelle offerte vincolanti da valutare per l’aggiudicazione definitiva dello stabilimento.





"L’Ilva, oggi in amministrazione straordinaria, è in vendita, ma nelle prescrizioni richieste agli acquirenti non è ancora presente l’opzione di ridurre l’impiego del carbone e l’utilizzo di tutte le BAT (best available techniques) di settore", segnala la nota diffusa dalla presidenza regionale.

"Il presidente Emiliano ha chiesto quindi ufficialmente al Governo a nome della Regione Puglia di inserire l’opzione decarbonizzazione per gli acquirenti, insieme all’utilizzo delle BAT".

"Solo nel caso questo non sia possibile – scrive Emiliano – l’opzione decarbonizzazione dovrà essere richiesta dagli acquirenti in sede di riesame dell’autorizzazione AIA del 2012.





Con altra nota il presidente Emiliano ha proposto al Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti e alle Autorità competenti l’istanza di riesame dell’AIA - autorizzazione integrata ambientale per l’Ilva di Taranto.

Il “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria” - si segnala - risulta non conforme alle direttive comunitarie sulle emissioni e non risulta supportato da valutazioni di risk assessment, che definisca il livello di rischio per la salute umana e la tutela dell’ambiente.

Nella stessa nota si precisa che il 'decreto Ilva' - che già è stato eccepito davanti alla Corte Costituzionale con ricorso della Regione Puglia - violerebbe sia il principio costituzionale di leale collaborazione che quello di ragionevolezza.

"Pertanto - conclude la nota - anche alla luce di numerosi rilievi di ordine ambientale e di sicurezza sul lavoro e della proposta di decarbonizzazione degli impianti, la Regione ha chiesto il riesame dell’AIA per lo stabilimento di Taranto".

