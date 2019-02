Impegno Civile, Mimmo Di Paola e il 'Manifesto per Bari'

L’appuntamento è per giovedì 7 febbraio alle 11,30 presso la sede ex Svimservice, in via Massaua 18 a Bari. L’ingegner Domenico Di Paola, leader di Impegno Civile, pesenterà il “Manifesto per Bari": il documento prodotto in vista delle elezioni amministrative di maggio 2019.

Cinque progetti strategici per Bari ed una serie di punti qualificanti per innovare e ottimizzare la macchina comunale, oltre che migliorare la gestione politico-amministrativa. Obiettivo: coinvolgere candidati sindaco, partiti e coalizioni, in un dibattito pubblico aperto, orientato ad un programma reale, fattibile e concreto fatto di scelte condivise e analisi di contesto obiettive e certificate.

L’ingegner Di Paola annuncia di voler puntare ad offrire un contributo fattivo, onde selezionare in anticipo i temi chiave della campagna elettorale. Durante la presentazione, fa sapere, lancerà un appello ai candidati sindaco - attuali e futuri - a "Sottoscrivere prima delle elezioni almeno uno dei cinque impegni da attuare entro la fine del mandato. Cio’ al fine di fornire ai propri associati concreti e ragionati elementi per esprimere il loro voto".

Fra i punti chiave del manifesto figurano la presentazione in anticipo della squadra degli assessori, un piano dettagliato di marketing territoriale che prevede la connessione di una serie di attrattori esistenti. E, ancora, altri spunti di riflessione sul controllo di gestione interno, verifica dell’azione amministrativa, riorganizzazione negli affidamenti delle consulenze esterne, individuazione trasparente dello staff del sindaco.

Di Paola, infine - si legge nella nota diffusa aproposito - farà un focus su "Bari 2019", il rapporto analitico sullo stato della città affidato a primaria società di ricerca,che sarà pronto entro il prossimo mese di marzo.

(gelormini@affaritaliani.it)