Imprese di Puglia: dialogo più facile col Sistema Dogane in Albania

Tirana - Per le imprese pugliesi attive in Albania sarà più facile relazionarsi con le Dogane albanesi, grazie ad un accordo sottoscritto a Tirana dal presidente dell’Associazione degli Industriali Italiani in Albania, Donato D’Agostino, e dal Direttore Generale delle Dogane Albanesi, Belinda Ikonomi.





Il Protocollo d’intesa, il primo del genere mai sottoscritto da Confindustria e Dogane albanesi, mira a semplificare i rapporti delle aziende italiane con gli uffici doganali attraverso corsi di formazione e informazione rivolti a imprese italiane sui principali istituti, adempimenti e innovazioni della prassi doganale e delle accise. L’accordo prevede inoltre l’organizzazione di workshop tesi a far conoscere le best practices nei settori fiscali e tributari e le conseguenze derivanti da eventuali violazioni normative.

Confindustria Albania potrà inoltre porre quesiti e segnalare alla Direzione Generale delle Dogane d’Albania eventuali esigenze, criticità e difficoltà operative evidenziate dalle imprese, allo scopo di concordare eventuali interventi o di predisporre opportune iniziative o organizzare incontri tematici di approfondimento con i funzionari doganali.









Con questo Protocollo d’Intesa le parti si impegnano, infine, anche ad uno scambio di informazioni e segnalazioni finalizzato al rafforzamento degli interventi sul territorio, allo scopo di assicurare sempre maggiore efficacia nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici illeciti.

Considerata la vastità, la complessità ed il tecnicismo della normativa doganale (che spazia dalla circolazione delle merci, alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, fino alla tutela del mercato e della sicurezza, alle accise, alla tassazione ambientale ed energetica, alle analisi chimiche), l’accordo sottoscritto rappresenta un notevole supporto per le imprese italiane interessate a lavorare sul mercato albanese.

(gelormini@affaritaliani.it)

----------------------------------

Pubblicato sul tema: I primi 40anni di SPAMAT sulla rotta per 'sdoganare' il futuro