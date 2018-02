Inceneritore Bari-Modugno, Di Rella: 'Stranezze politico-amministrative'

Il consigliere comunale di Bari, Pasquale Di Rella, già presidente dello stesso Consiglio Comunale, soleva alcuni interrogativi sulla vicenda dell'inceneritore Bari-Modugno:





"Due dirigenti del Comune di Bari, a capo di Ripartizioni diverse, esprimono entrambi parere favorevole e partecipano attivamente al procedimento amministrativo, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'inceneritore al Quartiere San Paolo; l'AMIU - società presieduta da un soggetto nominato dal Sindaco e partecipata dal Comune di Bari - 'collabora' in passato ad immaginare questo inceneritore; l'ASI - al quale partecipa il Comune di Bari - rilascia un parere favorevole all'inceneritore; il Sindaco di Bari - si chiede Di Rella - non è stato informato da alcuna di queste persone fisiche e giuridiche nell'arco di 18 mesi?? "

​"Dovremmo quanto meno chiederci - rincara Di Rella - con ansia, quale sia l'attività di controllo posta in essere ordinariamente da Sindaco e Giunta! "

​E poi aggiunge: "Oggi, la Regione Puglia parrebbe smentire sé stessa e valuta - a seguito di proteste sollevate da più parti - un annullamento in autotutela dell'autorizzazione, rilasciata in data 25 gennaio, nella indifferenza dei responsabili istituzionali".

​"In attesa dell'auspicato annullamento, che mi auguro intervenga prima delle elezioni politiche del 4 marzo, al fine di fugare ogni 'sospetto' - conclude Di Rella - mi chiedo: si è forse concretizzato un danno economico a carico dell'imprenditore destinatario dell'incauta autorizzazione, che pagheranno i contribuenti baresi e pugliesi?? Attendiamo risposte, ma anche che altri pongano altre domande!!"

