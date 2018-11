Incidente Taranto, Ance Puglia: 'Investire su cultura della sicurezza'

Ancora morte al rione Tamburi di Taranto. Due operai di una ditta edile - il 32enne Giovanni Palmisano, amministratore della ditta Gioedil di Locorotondo, e un dipendente, Angelo D’Aversa, di 64 anni - sono precipitati dalla piattaforma su cui lavoravano alla ristrutturazione di un palazzo.

Un volo da una decina di metri: D'Aversa è morto sul colpo, Palmisano poco dopo. A cedere improvvisamente il braccio meccanico che reggeva la struttura su cui lavoravano, causando il ribaltamento del cestello. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che i due operai non avessero la cintura di sicurezza, che serve ad imbragarli alla piattaforma.

“L’incidente avvenuto a Taranto era evitabile e doveva essere evitato; sarebbe bastato osservare quegli accorgimenti di sicurezza e di buon senso che la legge impone per quel tipo di cantieri”, ha dichiarato, a proposito del grave incidente occorso a Taranto, il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba che ha espresso “cordoglio e vicinanza alle famiglie dei due giovani lavoratori del settore edile".

"È necessario investire nella formazione e nella cultura della sicurezza - ha aggiunto Bonerba - affinché siano perseguiti i massimi standard e il rispetto delle regole in tutti i cantieri edili e in tutte le imprese, anche in quelle più piccole e non associate al nostro sistema come quelle impegnate nel cantiere di Taranto”.





“Attraverso i nostri enti bilaterali CPT, Formedil e Cassa Edile - ha concluso Bonerba - continueremo a investire nella formazione professionale dei lavoratori delle nostre imprese e nella cultura della sicurezza, rafforzando l’idea che si tratti di un valore aggiunto per le imprese e non un costo”.

“Siamo stanchi di piangere i nostri morti e di dare le condoglianze alle famiglie di operai la cui unica colpa è il bisogno di lavorare", ha commentato Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, "Come sempre attenderemo le indagini della magistratura ma, qualora fossero confermate le primi informazioni a nostra disposizione, saremmo di fronte ad un mix di irregolarità spaventose".

