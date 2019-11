'Innovation Days' a Bari: le eccellenze del territorio

Quali sono le realtà pugliesi che hanno fatto dell’innovazione la chiave di volta della loro crescita? E quali scelte stanno facendo per affrontare le sfide poste dal cambiamento tecnologico e dalla competizione con i globali?

Se ne parla a Bari nel corso della nuova tappa del roadshow “Innovation Days - Le eccellenze del territorio”, organizzato dal Gruppo 24 ORE con l’obiettivo di raccontare le eccellenze italiane nell’industria, nella manifattura, nell’agroalimentare, nei servizi.

Nel corso dell’appuntamento, che si svolgerà a Villa Romanazzi Carducci in via G. Capruzzi 326, si parlerà del territorio pugliese con interviste e dibattiti che coinvolgeranno rappresentanti di tutti i settori che hanno saputo puntare sull’innovazione e che si pongono come protagonisti del cambiamento nel nostro paese.

I lavori si apriranno alle 9.00 con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e BAT, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e di Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia.

L’incontro proseguirà con un focus sul ruolo svolto dalle politiche universitarie nell’incidere sui cambiamenti di conoscenze e competenze richiesti dalle realtà produttive del territorio: su questo tema si confronteranno Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, e Mario Ricco, Direttore Medis Digital Innovation Hub.

Il dibattito si sposterà quindi sulla spinta e le sfide poste dai mercati globali: a discuterne saranno Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Vincenzo Divella, Amministratore Delegato di Divella, Vincenzo Lioce, Senior Manager Human Resources di Magna PT S.p.A., e Enrico Mangialardo, General Manager di Baker Hughes.

Ad approfondire le potenzialità in termini di creazione di posti lavoro connesse all’innovazione saranno Danila Chiapperini, Project Manager di Apulia Kundi, Mariarita Costanza, CTO di Macnil - Gruppo Zucchetti, Marcello Finocchiaro, Delivery Center Director di Fincons, Vincenzo Fiore, CEO di Auriga, Luigi Maldera, General Manager di Mbl Solutions, e Mariella Pappalepore, CFO di Planetek.

Verranno quindi presentati alcuni esempi di realtà pugliesi che, grazie all’innovazione, sono sbarcate sui mercati internazionali: interverranno Alessio Lorusso, Fondatore di Roboze, Chiara Pertosa, Presidente di Sitael, e Daniela Vinci, Amministratore Delegato di Masmec S.p.A.

I lavori di Innovation Days proseguiranno con un quadro dei nuovi servizi a disposizione per la crescita delle aziende: su questo fronte si confronteranno Roberto Fiorini, CEO di UniCredit Factoring, Giuseppe Pietropaolo, Responsabile Sales Business Sud di TIM, e Matteo Mancuso, Head of Digital Transformation di Snam.

L’incontro si concluderà con un approfondimento dedicato ai nuovi strumenti per la crescita: il dibattito vedrà intervenire Gianna Elisa Berlingerio, Dirigente della Sezione Competitività e ricerca sistemi dei produttivi della Regione Puglia, Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo, Domenico Favuzzi, Presidente di Exprivia, Crescenzo Marino, Dirigente della Sezione Ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, Giuseppe Pastore, Dirigente della Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, e Francesca Zampano, Dirigente della Sezione Attività economiche artigianali e commerciali della Regione Puglia.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita previa registrazione su www.ilsole24ore.com/ innovationdaysbari .

L’evento ha il patrocinio di Confindustria Bari e BAT; partner dell’iniziativa sono TIM, UniCredit, Rekeep, Wavemaker, Snam, Puglia Sviluppo e ITS Antonio Cuccovillo.

L’appuntamento successivo con gli Innovation Days sarà mercoledì 11 dicembre a Roma.

(gelormini@affaritaliani.it)