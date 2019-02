Jazz in Love con Lycia Gissi e i Starlight Quartet

L’amore cantato presso l'Auditorium “Michele Palumbo” del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria, in via Cinzio Violante con la rassegna jazzistica organizzata da Stefano Porziotta dal nome “Jazz in Love”.

L’esibizione dei Starlight Quartet composto da: Lycia Gissi (voce), Riccardo D’Avanzo (pianoforte), Paolo Dinuzzi (basso), Gianni Lanotte (batteria) e Anna Fucci (voce narrante) proporrà un romantico repertorio cantautorale italiano rivisitato in chiave jazz e un reading sul rapporto tra musica e fede dei musicisti scelti.

Canto d’amore di Lycia Gissi, insegnante e cantante andriese che vanta un ottimo curriculum e tante collaborazioni con importanti musicisti. L’amore per la musica inizia sin da piccola, continua a studiare e formarsi fino ad intraprende un percorso artistico nelle sue corde. La cantante Gissi, dopo la laurea in Canto Jazz al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, diventa una grande interprete e si classifica, quasi sempre, nelle prime posizioni a numerosi concorsi musicali. Affina la sua formazione, frequentando varie Masterclass e scuole tra cui la Berklee College of Music dell’Umbria Jazz Clinics a Perugia. La passione per la musica di Lycia Gissi non si ferma e partecipa a vari programmi televisivi/radiofonici e attualmente, collabora con varie associazioni e scuole locali. Progetti futuri? La realizzazione di un inedito.