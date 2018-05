'Je suis Janette' di Enzo Quarto La poesia e il ponte con la Serbia

Per la prima presentazione nazionale del nuovo libro di poesie del giornalista di RAI 3, Enzo Quarto, la SECOP edizioni ha voluto un evento dal respiro internazionale.





Mercoledì 2 maggio, infatti, alle 18:30, presso la Cattedrale di Bari, nella Sala Odegitria, interverranno il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. Stanislav Hocevar, Arcivescovo di Belgrado e il prof. Francesco Bellino, coordinati da Raffaella Leone, rappresentante della casa editrice SECOP.

La raccolta di poesie, "JE SUIS JANETTE", pubblicata in italiano e in serbo, con traduzione a cura del Prof. Dragan Mraovic, ci propone un interessante contributo culturale interreligioso, traendo spunto dalla figura emblematica di Giovanna d'Arco, eroina nazionale francese e Santa della Chiesa Cattolica che, giovanissima, morì arsa viva per non rinnegare sé stessa e la sua Fede nella "Parola" di Dio.





Con la vis propria della lauda, la poesia in questo libro si fa canzone, ballata d'ispirazione, strumento di congiunzione tra l'uomo e Dio. La giovane, "piccola" Giovanna diventa la personificazione della poesia stessa perché portatrice della parola e del dialogo, tra anima laica e cuore spirituale. L'eroica fanciulla è forza ma, nello stesso tempo, è bisogno di tenerezza. Forte e tenera come una carezza. Magari la carezza di Dio.

Alcuni brani saranno letti dall'attrice Nunzia Antonino, mentre la musica di Giovanni Tamborrino, sotto la direzione di Giuseppe Salatino, sarà eseguita dall'Ensamble dell'Orchestra Sinfonica Pugliese (flauto: Teresa Puntillo, oboe: Alessia Sabato, clarinetto: Chiara Ratti, sax alto: Tonio Di Fonzo, vibrafono: Giuseppe Bolettieri, campane e gamelan: Andrea Tamborrino).

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale FOS e con l’Università Popolare Santa Sofia. Ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Bari e dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

