Kurt Cobain, De Andrè e Calcutta al Locus Locorotondo e al SEI in Salento

Kurt Cobain e di Fabrizio De André saranno protagoniste dei prossimi appuntamenti del Sud Est Indipendente, festival firmato da CoolClub con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto da Mibac, Regione Puglia e altri sponsor pubblici e privati.

Venerdì 9 agosto (ore 21 - ingresso libero) gli spazi esterni del Molly Malone di Lecce, in collaborazione conMusica da marciapiede e Radio Wau, ospiteranno la presentazione di "Come spiriti adolescenti. 25 scrittori per Kurt Cobain" (Radici Future). Con il curatore Piero Ferrante, interverranno anche Carlos Solito, l'attore e cantante Giorgio Consoli e il cantautoreMarco Ancona che proporrà, in chiave acustica, alcuni brani dei Nirvana.

25 anni: quelli trascorsi dalla morte di Kurt Cobain. 25 canzoni diverse, tutte dei o interpretate dai Nirvana. 25 autori italiani con 25 penne in mano, a fare di quelle canzoni un pretesto per tornare spiriti adolescenti. Come in quella canzone: la più cantata, la più famosa dice qualcuno. Quella che ha segnato indelebilmente gli anni Novanta, rivoluzionando una volta e per sempre la storia del rock mondiale, la cui nostra personale traduzione da il titolo. Da quel brano e solo da quello, sono stati costretti a partire per scrivere un racconto. Zero aneddoti, no ricordi di gioventù, no nostalgie celesti di celesti giorni d'odore di spirito adolescente. Ma cogliere le sensazioni, sviluppare un personaggio o crearcelo dentro, oppure lasciarsi solo ispirare dal titolo, da un riff, da una parola messa lì, da un assolo, da un urlo, da un accordo. Qualcuno s'è ribellato, qualcuno no. Quello che è venuto fuori, spontaneo e senza regole, è un gigantesco album che se lo ascolti prima e poi lo leggi in fila ci stanno dentro distorsioni di chitarra e di cuore, parole tanto grandi che, aperte come sono, rivelano anime. Questo libro è un insulto al venticinquesimo anniversario della morte di Kurt Cobain. Non a Kurt Cobain. Alla sua morte. Per la sua nuova vita.



Domenica 11 agosto (ore 21:30 - ingresso 18 euro) nel Chiostro dell'Ex Convento dei Teatini, in collaborazione con associazioneFestinamente e Comune di Lecce, il "Faber Ensemble" proporrà un omaggio a Fabrizio De André. Ci sono musicisti che non sono stati solo grandi autori e innovatori del mondo della canzone, ma anche protagonisti della cultura. Di questi fa parte a pieno titolo Fabrizio De André, uno dei più grandi artisti italiani del dopoguerra, scomparso l’11 gennaio 1999. Per capire come il lavoro di De André ci metta di fronte a qualcosa di molto diverso dagli altri autori della canzone italiana, basta ricordare la frase di Fernanda Pivano, storica studiosa di poesia e letteratura contemporanea, che definì De André "il più grande poeta italiano dagli anni 50 ad oggi".

Il viaggio musicale nel poetico mondo del cantautore genovese, scomparso 20 anni fa, vedrà dunque come protagonista la voce di Rachele Andrioli accompagnata da Daniele Vitali, (direzione artistica, pianoforte, e voce), Davide Sergi (chitarra e clarinetto), Marco Puzzello (tromba), Armando Ciardo (violino), Stefano Rielli (basso) e Francesco Pellizzari (batteria). Una parte dell'incasso sarà devoluto alla Comunità Emmanuel di Lecce. Prevendite nel circuito vivaticket e in vari punti vendita a Lecce (Castello Carlo V - 0832246517; Youm!, Piazza Mazzini 71 - 0832241574; Principe, Via V. Emanuele 7 - 0832302050; Gift, Via 147° Reggimento Fanteria 14 - 0832332011; Libreria Palmieri, Via Trinchese 62 - 0832.314144; Oui, Via Zanardelli 103 - 3409745574).



Grazie alla collaborazione tra Sud Est Indipendente e Locus Festival, sabato 10 agosto (ore 21 – ingresso 28 euro + dp) nel Campo Sportivo di Locorotondo, in provincia di Bari, si esibirà invece Calcutta. Il cantautore di Latina dai testi originali e contagiosi è emerso d'improvviso dal mondo dell'indie di culto per conquistare, con la sua spontaneità ed originalità, un pubblico sempre più ampio ma anche trasversale, che lo consacra come uno degli artisti italiani più affermati ed interessanti del panorama nazionale. Solo chi ha avuto la possibilità di vederlo in azione durante un concerto ha potuto testare con i propri occhi il magnetismo di questo musicista che ha raccolto consensi unanimi tra le platee di tutta Italia.

In apertura Giorgio Poi e Margherita Vicario. Lunedì 12 agosto (ore 21 – ingresso 15 euro + dp) nell’Arena Live di Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi, appuntamento con Franco126, che torna in Puglia per una tappa estiva dello “Stanza Singola Tour“. Il concerto è organizzato dal Sud est indipendente in collaborazione conTorre Regina Giovanna e Sottosopra Fest. Il suo folgorante esordio discografico “Stanza Singola” continua a raccogliere consensi confermandosi come uno dei migliori dischi italiani del 2019. Merito di uno stile credibile ed efficace che ha trovato naturale seguito anche durante i concerti, accolti con una serie di tutti esauriti nei principali club italiani.

Linoleum che propone un dj set dinamico e divertente a suon di hit ricercate e di tendenza, un viaggio sonoro su cui far ballare la dancefloor sospesi tra indie rock e alternative, ultime uscite discografiche e grandi classici. Purtroppo è stato invece annullato il concerto di Beirut previsto per il 21 agosto a Gallipoli.

Prima e dopo il concerto (previsto per le 22:30) spazio alle selezioni a cura di Linoleum che propone un dj set dinamico e divertente a suon di hit ricercate e di tendenza, un viaggio sonoro su cui far ballare la dancefloor sospesi tra indie rock e alternative, ultime uscite discografiche e grandi classici. Purtroppo è stato invece annullato il concerto di Beirut previsto per il 21 agosto a Gallipoli.

Il Sud Est Indipendente è un festival ideato, organizzato e promosso da CoolClub con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac e dalla Regione Puglia (Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia), con il sostegno di B94, Vestas Travel e Candido 1859 in collaborazione con i Comuni di Corigliano d'Otranto, Lecce e Castro, Indie Pride, CoreACore, RadioWau e altri partner pubblici e privati.

