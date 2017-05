L'Arca dei patrimoni autoctoni pugliesi L'extravergine d'oliva di Sabino Leone

Sin dalla notte dei tempi, la sagoma suggestiva di un’Arca ha condiviso la forza evocativa della riconciliazione col volo ricognitivo di una colomba e i riflessi argentati di un ramoscello d’ulivo, nello skyline a tinte dorate di aurore e tramonti senza tempo.





Uno scenario che si rinnova nella celebrazione di una “Passione”: quella dell’Azienda Agricola Sabino Leone a Canosa di Puglia, declinata con carattere e raffinatezza nelle tipicità del suo olio Extravergine d’Oliva. Tra i 20 “The Best” nella guida “Flos Olei 2017”.

Una liturgia laica che, in un crepuscolo di tarda primavera, ha visto all’opera alcuni “sacerdoti del gusto” dal tocco stellare, insieme a un “canonico del forno” e un probabile discendente dello stesso Noè, Peppino Palumbo - che nel rinnovo moderno del nomen omen perpetua la sintesi biblica con le prestigiose etichette dei vini Tormaresca: Pietrabianca Castel del Monte, Salento Fiano Roycello, Rosato Calafuria, Tormaresca Chardonnay.





Metti una sera in frantoio! E’ stata una sinfonia concertante con gli “a soli” di Pietro Zito - Antichi Sapori Montegrosso, Felice Sgarra - Umami Andria, Noda Kotaro - Bistrot 64 Roma e Antonio Di Nunno - Locanda di Nunno Canosa, e le incursioni aromatiche di Scoop col gelato a “la Patràun” e quelle fragranti di Antonio Cera - Forno Sammarco San Marco in Lamis, che ha abbinato la pluralità del suo meraviglioso pane al ventaglio di oli di Sabino Leone: Don Gioacchino - Grand Cru, La Berafatt, La M’nenn, La Patràun, Ex Terra, io vOgLIO.





Variazioni su un tema predominante: preservare la genuinità del frutto, nella cura meticolosa degli uliveti e nell’impegno costante di uno standard elevato dei processi di produzione, per il gran finale di una resa estremamente pregiata: l'eccellenza verde-oro di un Olio Extravergine d'Oliva di qualità.

