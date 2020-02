L'Asse Puglia - USA: investimenti e internazionalizzazione

Le imprese pugliesi, in particolare quelle che operano nelle province di Bari e Bat, negli ultimi anni hanno dimostrato una grande capacità di penetrazione dei mercati esteri, attraverso la qualità dei loro prodotti e l’intraprendenza dei propri managers.

Diversi sono i casi di successo delle imprese delle province di Bari e Bat negli Stati Uniti d’America, nel campo della meccanica, dell’aerospazio, delle costruzioni e dell’artigianato, oltre che ne naturalmente nel food & beverage.

Tutto ciò attesta la vocazione di un territorio per il commercio internazionale, e in particolare per il mercato americano che, come è noto, è tra i più competetivi e severi ma anche tra i più premianti.

A tal proposito, da Venerdì 7 Febbraio 2020 l'asse tra Puglia e Stati Uniti d'America (USA) sarà ancora più solido, grazie a un Protocollo di intesa sottoscritto tra l'American Chamber of Commerce in Italy e Confindustria Bari-BAT. Alla cerimonia della firma seguira una Tavola Rotonda, che vedrà protagonisti i principali attori della filiera dell'internazionalizzazione:

Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari e BAT

Simone Crolla, Consigliere Delegato American Chamber of Commerce in Italy

Tanya Cole, Console per gli Affari Commerciali Consolato Generale degli Stati Uniti d’America in Milano

Elbano De Nuccio, Presidente Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Giuseppe Pastore, Dirigente Sez. Internazionalizzazione Regione Puglia

Mario Bruni, Managing Director - Head of Mid Corporate SACE S.p.A. Gruppo CdP

Antonio De Vito, Direttore Generale Puglia Sviluppo SpA

Andrea Rosa, Referente per SelectUSA in Italia Consolato Generale degli Stati Uniti d’America in Milano

Luigi Giuseppe Decollanz, Rappresentante Locale per Bari American Chamber of Commerce in Italy

Francesco Divella, Vice Presidente Confindustria Bari e BAT con delega alla Internazionalizzazione

AmCham Italy - L’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) è un’organizzazione privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano. E’ affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è una delle 117 AmChams presenti in 103 paesi al mondo.

L’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg e l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio sono eletti Presidenti Onorari della Camera e restano in carica per tutta la durata del loro incarico diplomatico. È uno dei soci fondatori del European Council of American Chambers of Commerce a Bruxelles, l’organismo che tutela il libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. I soci italiani sono oltre 500, e da soli rappreppresentano il 2% del PIL Italia. Il 10% di questi soci rientrano nella classifica mondiale delle 500 più grandi aziende del Mondo.

Rappresentanza Locale di AmCham Italy Bari - A testimonianza della grande considerazione per il territorio, e consapevole della potenzialità delle aziende che vi operano, AmCham Italy ha aperto nell’aprile del 2019 a Bari la propria sede di rappresentanza locale affidandone la responsabilità Luigi Giuseppe Decollanz.

Per dare supporto a tutte le realtà che già operano negli Stati Uniti, per sostenere le aziende che intendono approcciare il mercato americano, e anche per favorire l’attrazione di investimenti dagli USA verso il territorio. Già nel corso del 2019 sono state diverse le iniziative di AmCham Italy a Bari, attraverso le quali è stato possibile far conoscere il territorio ai rappresentanti diplomatici e ad imprenditori americani.

Lo scopo del protocollo pertanto è quello di mettere a disposizione delle aziende aderenti a Confindustria Bari e BAT un nuovo e moderno strumento per accorciare la distanza con il mercato americano, avvalendosi di un partner come la AmCham Italy, in modo da rendere più facile ma soprattutto più veloce il loro processo di internazionalizzazione.

A seguito della sottoscrizione del protocollo sarà avviata una road map attraverso la quale Confindustria Bari e Bat e AMCham Italy:

- Avvieranno una selezione delle aziende aderenti che siano realmente interessate al mercato americano;

- Verificheranno attraverso uno studio di prefattibilità l’effettiva potenzialità di successo delle aziende selezionate nel mercato americano;

- analizzeranno insieme alle aziende selezionate gli strumenti finanziari più confacenti alle loro singole esigenze;

- predisporranno una serie di workshop formativi per preparare le aziende al mercato americano;

- accompagneranno le aziende in un roadshow negli USA per presentarle al mercato di riferimento e per avviare la loro fase di internazionalizzazione.

