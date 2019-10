L'ENAC e il futuro delle infrastrutture aeroportuali pugliesi

L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, insieme al vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, al Direttore Generale Marco Catamerò e al Direttore Tecnico Donato D’Auria, a Roma presso l'ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), per discutere - nell’ambito del futuro dell’Aeroporto di Grottaglie e delle sue prospettive di sviluppo - della realizzazione della Fiera Internazionale dell’Aerospazio, prevista per il mese di marzo 2020.

“Come preannunciato, già nel corso dell’ International Paris Air Show del giugno scorso - ha comunicato in una nota Borraccino - abbiamo avuto vari incontri con i rappresentanti dell’Istituto per il Commercio con l’Estero (I.C.E.), oggi I.T.A. (Italian Trade Agency), che cura l’organizzazione della Fiera Internazionale dell’Aerospazio “Grottaglie 2020”.

"Per la prima volta in Puglia, a Grottaglie, avrà luogo un evento internazionale di grande rilievo tecnologico e industriale", ha precisato l'Assessore tarantino, "Intorno all’aeroporto di Grottaglie, infatti, si concentrano attività industriali attratte dal fatto che qui si trovano la più grande pista di atterraggio d'Europa e una piattaforma unica nel Sud Europa per la sperimentazione di nuove soluzioni aeronautiche (test bed), in particolare per il volo senza pilota".

"Con l’occasione - ha poi segnalato Borraccino - abbiamo richiesto anche la sollecita approvazione del Progetto esecutivo dei lavori di prolungamento della pista dell’aeroporto di Foggia. Abbiamo riscontrato grande disponibilità da parte del Presidente, Nicola Zaccheo, e del Direttore Generale, Alessio Quaranta, per tutte le attività ed iniziative descritte".

"In definitiva - ha aggiunto - abbiamo preso in esame collaborazioni, sinergie, incontri istituzionali da inserire nel programma della Fiera e abbiamo cominciato a individuare le giornate più opportune. Il settore aerospaziale è stato tra i maggiori fruitori delle nostre misure con investimenti superiori ai 150 milioni di euro in questo ciclo di programmazione".

"Ma l’intento - ha concluso l'assessore Borraccino - è quello di attrarre altre realtà che producono e fanno ricerca, facendo leva sull’insediamento strategico rappresentato dall’aeroporto di Grottaglie, che sicuramente svolgerà un ruolo di primo piano anche con la realizzazione della ZES jonica”.

(gelormini@affaritaliani.it)

------------------------

Pubblicato sul tema: Grottaglie, via ai lavori per spazi rullaggio e sosta aerei