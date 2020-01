La Befana accolta nello storico e tipico 'Terranima' a Bari

L'originale invito per l'Epifania alla vecchietta sulla scopa dallo stirico e tipico Ristorante 'Terranima' di Pietro Conte a Bari:

Gentile Signora Befana,

la presente per comunicarle che la commissione appositamente insediata presso Terranima, presieduta dal sottoscritto e composta da Georgia, Vanessa, Vito, Francesco, Nicola, Ketty e Mumi, ha esaminato il suo notevole curriculum e ha deciso all'unanimità di accoglierLa nel proprio staff per il pranzo del 6 GENNAIO.

Allorquando vorrà presentarsi con la sua consueta "mise," dopo aver effettuato la consegna di tutti i regali e dopo aver parcheggiato la scopa in via Putignani (sarà nostra cura riservarLe un posto adeguato), onde rendere servizio in favore della nostra spettabile clientela.

Unica condizione contrattuale: la Sua calza deve essere colma di ingredienti, idee e sapori pugliesi al cento per cento, per fare in modo che i nostri AmiciOspiti possano calarsi nella Terra e nell'Anima della amata Puglia.

P.S. ATTENZIONE prego: sappia che Terranima ha il vizio dell'accoglienza!