La decarbonizzazione della Puglia sulle pagine di 'The Lancet'

La road-map della Puglia sulla “Decarbonizzazione” riapproda al palcoscenico internazionale sulle pagine di The Lancet: la rivista scientifica inglese di ambito medico, pubblicata settimanalmente dal Lancet Publishing Group ed edita da Elsevier, che ha deciso di pubblicare la relazione prodotta da Michele Emiliano, Barbara Valenzano, Giammarco Surico, Prisco Piscitelli, Eduardo Missoni.





La rivista è stata fondata nel 1823 da Thomas Wakley, che volle dare alla testata nome e funzione del bisturi: con un suggestivo e chiaro riferimento metaforico all'analisi scientifica in medicina. The Lancet è attualmente diretta da Richard Horton ed è considerata tra le prime cinque riviste mediche internazionali. (ag)

L'articolo pubblicato:

Decarbonizzazione, cambiamenti climatici e diritti umani: una road map per il futuro della regione Puglia

L'Accordo di Parigi è stato firmato il 12 dicembre 2015 da 196 governi alla 21° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP21), con l'obiettivo di definire una nuova era nella risposta globale ai cambiamenti climatici.

L'accordo impegna i paesi a proteggere la salute umana dai peggiori impatti delle emissioni che alterano il clima. Dopo l'accordo di Parigi, l'OMS ha organizzato la Conferenza globale su salute e clima al COP22 di Marrakesh e COP23 a Bonn per aumentare la resilienza sanitaria ai rischi climatici e promuovere l'accesso a energia sostenibile e pulita e produzione industriale, con impatti positivi sulla salute .

Considerando che oltre 7 milioni di morti all'anno in tutto il mondo sono attribuiti all'inquinamento atmosferico, le misure di mitigazione del clima incentrate sull'inquinamento atmosferico dovrebbero avere benefici per la salute. Nonostante le prove degli effetti dei fattori di rischio ambientale sulla salute, le politiche e gli investimenti necessari per affrontare queste sfide non sono ancora state definite chiaramente dai singoli governi e dall'Unione europea. Solo il 3% degli investimenti nel settore sanitario nei paesi sviluppati è destinato alla prevenzione, con il 97% del bilancio complessivo speso per il trattamento.

Di conseguenza, i costi per l'assistenza sanitaria derivanti dalle malattie legate all'ambiente sono in aumento: si stima che circa 473 000 decessi prematuri si verifichino in Europa a seguito dell'inquinamento atmosferico ogni anno, con 23 000 morti premature, 12 000 casi di bronchite cronica e 21.000 ricoveri ospedalieri sono attribuibili alle emissioni delle centrali a carbone, con un costo totale di 62 miliardi di euro





Il micro inquinamento particellare ha impatti sulla salute anche a concentrazioni molto basse. Pertanto, in conformità con la posizione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro sulle linee guida PM10 e PM2,5, l'OMS richiede che i limiti attuali siano ridotti del 50% perché è stato dimostrato che forniscono una protezione inadeguata per la salute pubblica.

La decarbonizzazione è stata proposta come una delle politiche preventive più efficaci, che possono essere adottate dai governi, per proteggere la salute dei cittadini attraverso misure ambientali.

La Commissione Lancet ha chiesto una rapida uscita dal carbone e l'uso transitorio del gas naturale come parte di misure a medio termine verso la conversione totale a fonti energetiche rinnovabili.





Secondo il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, la Puglia è il maggior produttore di idrocarburi policiclici aromatici delle 20 regioni italiane (40 000 kg all'anno), nonché uno dei più grandi emettitori di biossido di carbonio in Europa (197 milioni di tonnellate all'anno).

Queste emissioni sono direttamente collegate alla presenza di una centrale a carbone a Brindisi e della acciaieria di Taranto (10 milioni di tonnellate di carbone bruciato ogni anno). Ulteriori problemi sono sorti nella città di Taranto, perché l'impianto di produzione dell'acciaio (enorme rispetto alla stessa città) è così vicino alle aree abitate, che gli scolari sono legalmente obbligati a rimanere nelle loro case in determinate giornate ventose, per evitare esposizioni potenzialmente pericolose al ‘particolato fine’ di materia trasportata dal vento dall'acciaieria.





Il principio di precauzione è descritto dettagliatamente nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il suo scopo è garantire un livello più elevato di protezione dell'ambiente e della salute, attraverso il processo decisionale preventivo in caso di rischio. La comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione ha stabilito orientamenti comuni, che includono la necessità di adottare le migliori tecnologie disponibili.

Sotto la guida dell'OMS, la Regione Puglia ha deciso di seguire le raccomandazioni del 2015 della Commissione Lancet, promuovendo la loro applicazione alla produzione di energia e acciaio. Le raccomandazioni richiedono una serie di misure, tra cui una rapida eliminazione del carbone, il cauto utilizzo transitorio del gas naturale e la necessità di un pacchetto politico decisivo, che disciplini in particolare i settori dei trasporti, dell'agricoltura e dell'energia.





La road-map della Puglia verso la decarbonizzazione è stata illustrata durante le sessioni dell'OMS, durante la COP22 a Marrakesh e la COP23 a Bonn. Nel quadro generale dell'adozione di un nuovo Piano Energetico ed Ambientale Regionale (PEAR) basato sull'energia verde, la road-map della Puglia include la conversione temporanea al gas naturale della sopracitata acciaieria di Taranto, utilizzando gas già disponibile (una quantità di 1 miliardo di metri cubi da ratificare nel Piano nazionale del gas e all'ente di gestione italiano SNAM) o quello fornito dal Trans Adriatic Pipeline (TAP), che attraverserà la regione.

La conversione della acciaieria di Taranto è consentita da tecnologie dirette a ferro ridotto, un processo di produzione dell'acciaio innovativo, che potrebbe sostituire gradualmente il carbonio con i forni alimentati a gas.





Pertanto, la Regione Puglia ha avviato un serio dibattito tecnico con esperti nazionali e internazionali (attraverso uno scambio di conoscenze), in cui il processo decisionale si basa su prove scientifiche e sull'adozione di buone pratiche consolidate nella produzione di energia e acciaio. Il percorso seguito dal governo regionale è volto a garantire un'elevata protezione ambientale e benefici per la salute, ma anche a ripristinare i diritti umani tutelati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che sono attualmente limitati a Taranto, specialmente durante i giorni ventosi.

L'Unione europea dovrebbe adottare regolamenti adeguati, per supportare la sostenibilità economica della produzione di acciaio alimentata a gas, e favorire una rapida uscita dal carbonio come stabilito dall'Accordo di Parigi.

(The Lancet: http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30005-6/fulltext​)