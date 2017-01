La Destra si mobilita, il popolo sovrano invade Roma

La nota di Fratelli d'Italia - Puglia





Il popolo sovrano ha invaso Roma nella giornata di sabato 28, quando in piazza con Giorgia Meloni è nata la scommessa "Italia Sovrana", collante delle anime di centrodestra che ancora credono nei valori fondanti della destra nazionale, ma sopratutto credono nel superamento della dicotomia, della contrapposizione classica destra sinistra, e nella centralità del Popolo italiano, dei suoi interessi, delle sue aspirazioni, della sua difesa dall'attacco delle lobbies finanziarie e di potere.





Anche dalla Puglia la delegazione guidata dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, ha partecipato convintamente alla richiesta di elezioni immediate, per poter riconsegnare all'Italia e agli italiani il prestigio della Cosa Pubblica che oggi come non mai è distante dai cittadini.

In 25 mila hanno sfilato al corteo per poi concludere con il comizio in piazza San Silvestro, dove l'appello del leader Giorgia Meloni ha trovato grande consenso: andare al voto e riprendersi il Paese insieme a tutti coloro che astenendosi e disinteressandosi hanno abbandonato la nave, lasciando alla sinistra la possibilità di malgovernare. E quindi l'appello segue anche in Puglia: torniamo a fare squadra. Fratelli d'Italia è la casa degli italiani.