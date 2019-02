PugliaItalia

Martedì, 5 febbraio 2019 - 10:39:00 La Fondazione Petruzzelli torna

in Giappone nel 2020 con "Aida" Nel 2020 il Teatro Petruzzelli porterà in scena in Giappone "Aida" di G. Verdi, grazie a Masayuki Kobayashi, presidente della Concert Doors Co. Ltd. Di Tokyo