La Gazzetta del Mezzogiorno: sospeso lo sciopero per l'incontro con la Regione

Fnsi e Associazioni di Stampa di Puglia e Basilicata sono al fianco dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, che hanno deciso di sospendere lo sciopero fino a venerdì, quando è in programma un incontro in Regione.

Il tutto a seguito delle risposte inviate dagli amministratori giudiziari sulla certificazione delle buste paga, le spettanze 2018 ancora dovute e la nomina di un nuovo cda nella società editrice posta sotto sequestro.

Restano comunque numerosi aspetti da chiarire e da approfondire. Il sindacato dei giornalisti ribadisce la disponibilità ad un confronto finalmente serio, puntuale e a tutto campo sulla gravissima gestione aziendale in ogni sede, a cominciare dalla Task Force convocata venerdì in Regione Puglia.

Nel frattempo, il Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara torna sulla vicenda de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, per ribadire la solidarietà dell’Ateneo e chiedere una pronta soluzione delle problematiche che riguardano i lavoratori:

"In questi giorni ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ non è stata in edicola: una vistosa mancanza, a tutto danno del pluralismo dell’informazione e della competenza critica che le è propria. Comprendiamo appieno la posizione dei lavoratori, da mesi senza stipendio e in attesa di risposte che auspichiamo vengano fornite il più presto possibile. A giornalisti, amministrativi e poligrafici vogliamo ribadire la nostra vicinanza come comunità accademica, che sempre nella testata ha trovato un’interlocuzione attenta e puntuale. È più che mai urgente intervenire a livello istituzionale, augurandoci che la vertenza venga così risolta rapidamente".

