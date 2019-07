La Puglia in 'pellegrinaggio' in Israele per promuovere investimenti e ricerca

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato a Gerusalemme il direttore dell’Autorità per l’Innovazione dello Stato d'Israele, Ahron Ahron, L’organizzazione indipendente, sostenuta dal Governo israeliano, che opera da azienda privata: guidata da un Ceo, gestendo i fondi dal Ministero dell’Economia, e investendo in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di avere un impatto concreto sull’economia. Proprio gli investimenti in innovazione hanno fatto di Israele una cosiddetta startup nation, con un modello di sana collaborazione tra pubblico e privato.

“L’Authority per l'innovazione dello Stato di Israele - ha dichiarato Emiliano - adotta un metodo molto efficace di sostegno alla ricerca e allo sviluppo del processo industriale. Questa fase viene finanziata dall’Authority e, in caso di successo dell'impresa, questo finanziamento viene addirittura restituito. Quindi una sorta di compartecipazione del successo delle imprese innovative, alla ricerca e allo sviluppo delle aziende che vengono dopo di loro. Speriamo di poter stringere con questa Authority un accordo, che ci consenta di migliorare la nostra capacità di dare aiuto alle imprese pugliesi sia nella fase della ricerca e sviluppo sia nella fase dell'investimento. Oggi abbiamo compiuto il primo passo in questa direzione”.

“L’Autorità per l'innovazione d’Israele - ha spiegato Vito Albino, commissario Arti Puglia - è un luogo speciale di questo Paese, guida i processi di innovazione delle imprese e in particolare delle loro startup. Loro sostengono lo sviluppo dell'ecosistema innovazione quindi, se le imprese hanno successo, l’Authority ha una responsabilità ma anche una gratificazione; se le imprese non hanno successo, hanno comunque contribuito attraverso la loro missione alla creazione di competenze che si distribuiscono all'interno del territorio israeliano e che contribuiranno alla creazione di prossime startup”.

Emiliano guida la delegazione pugliese in missione in Israele, alla quale partecipano il suo capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, l’amministratore delegato di Acquedotto pugliese Nicola De Sanctis, il vice presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il direttore generale di AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti) Gianfranco Grandaliano, il commissario straordinario di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) Vito Albino, il presidente di DTA (Distretto tecnologico aerospaziale pugliese) Giuseppe Acierno, la dirigente della sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il console onorario di Israele in Puglia Luigi De Santis.

Obiettivi della missione sono rafforzare l’immagine della Regione e delle aziende pugliesi, qualificare il sistema di offerta locale, promuovere concrete opportunità di investimenti in Puglia e collaborazioni negli ambiti commerciale-produttivo e ricerca-innovazione, in particolare creando connessioni con i più importanti players pugliesi dei settori Water management, Waste management, Space technologies applied to agriculture and Remote control/automated monitoring.

In precedenza il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, aveva incontrato l’Amministratore Apostolico, Mons. Pierbattista Pizzaballa del Patriarcato Latino, insieme al Console Generale d’Italia a Gerusalemme Fabio Sokolowicz e al capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi.

“Abbiamo avuto un incontro emozionante e interessante con monsignor Pizzaballa che è l'amministratore del patriarcato qui a Gerusalemme”, ha detto Emiliano, “Si tratta di un incontro di rilievo perché, come è noto, la Puglia e Bari in modo particolare sono state e saranno ancora lo scenario di eventi importantissimi convocati dal Papa con i Patriarchi di tutte le chiese del Mediterraneo. Quindi abbiamo rinnovato la disponibilità della Puglia ad essere il contenitore di questo dialogo, finalizzato alla ricerca della pace, anche attraverso la cooperazione economica, sociale e attraverso la solidarietà, l'aiuto reciproco, l'intervento per limitare e rendere meno disagevoli i flussi migratori. Sono infiniti i temi che abbiamo affrontato, dando la nostra piena disponibilità qui da Gerusalemme a offrire il contributo dei pugliesi alla pace nel mondo”.

Il presidente Emiliano ha incontrato successivamente, sempre a Gerusalemme, il Custode di Terra Santa, Rev.mo Padre Francesco Patton. La delegazione pugliese nelle giornate fino al 17 luglio si dividerà, per poter effettuare numerose visite simultanee a imprese nei settori indicati, per meglio promuovere le auspicate e concrete opportunità di investimenti in Puglia e di collaborazioni negli ambiti commerciale-produttivo e ricerca-innovazione.

(gelormini@affaritaliani.it)