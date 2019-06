La Puglia in Svizzera 'Di mare e di monti' col tocco rupestre di Peppe Zullo

Missione Svizzera” per 12 comuni della Capitanata. In occasione delle celebrazioni per la nascita della Repubblica Italiana, nella sede del Consolato italiano di Zurigo, il sindaco di Orsara di Puglia e i rappresentanti di altri 11 comuni della Capitanata (Accadia, Sant’Agata di Puglia, Troia, Monteleone, Peschici, Bovino, Ascoli Satriano, Rocchetta Sant’Antonio, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis) sono stati ricevuti da Giulio Alaimo, Console e Ministro della Repubblica Italiana.

Occasione per presentare a Zurigo “Di mari e di monti: viaggio dai Monti Dauni al Gargano”, un progetto di valorizzazione che integra l’offerta turistica di un territorio dalle enormi potenzialità con quella dell’area garganica, un brand già conosciuto e affermato nel mondo.

“Ringrazio tutti i miei colleghi sindaci, il Console e Ministro Alaimo, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’ideatrice dell’iniziativa Stefania De Toma”, ha dichiarato il sindaco di Orsara, Tommaso Lecce, presente a Zurigo assieme allo chef orsarese Peppe Zullo, scelto come alfiere della grande cucina pugliese, e il cantautore e musicista Tony Santagata, artista al quale Orsara di Puglia - qualche anno fa - ha consegnato simbolicamente le chiavi del paese e la cittadinanza onoraria per meriti artistici e culturali.

“Di mari e di monti: viaggio dai Monti Dauni al Gargano” è anche uno splendido video realizzato dal regista foggiano Tonio Di Bitonto, un racconto per immagini accompagnato dalla colonna sonora originale scritta dal musicista barese Nicola Pannarale. L’evento è stato realizzato con la collaborazione della sede svizzera dell’ENIT, Ente Nazionale Italiano Turismo e Pugliapromozione.

Il Console Alaimo ha sottolineato l’indispensabilità di celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana in un paese come la Svizzera, non solo "Perché vi abitano 630.000 italiani, di cui oltre un terzo nella circoscrizione di Zurigo, ma anche perché l’Italia è il terzo paese esportatore verso la Svizzera, dopo Germania e USA, e gli svizzeri sono i maggiori importatori di prodotti italiani".

Dando prova di voler investire nella realizzazione di un “sistema Italia” efficace all’ estero, il Console Alaimo ha dichiarato la ferma volontà di voler proseguire in questa azione di promozione territoriale, sancita dagli emozionanti e coinvolgenti interventi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e di Pasquale Murgante, sindaco di Accadia e portavoce di tutte le amministrazioni coinvolte, ma anche dalla apprezzatissima cena allestita dallo chef Peppe Zullo e dal suo staff, giunto a Zurigo con un furgone carico di eccellenze enogastronomiche provenienti dai paesi dauni coinvolti.

I semi pianti negli anni scorsi da Distretto Culturale Daunia Vetus continuano a dare frutti: “L’unione fa la forza - ha sottolineato Tommaso Lecce - i sindaci di questo territorio devono essere uniti, lavorare insieme, favorire l’integrazione di una innovativa offerta turistica dedicata a chi intende conoscere veramente la provincia di Foggia, per intero, e la sua straordinaria ricchezza di biodiversità ambientale e culturale. Orsara di Puglia sta lavorando da anni in questa direzione, anche grazie a personalità come Peppe Zullo e Tony Santagata, che portano il nostro brand in giro per il mondo, rivelando un patrimonio immenso tra natura e cultura, boschi e enogastronomia, antichissime testimonianze storiche e grande capacità d’innovazione soprattutto nel comparto agroalimentare”.

“I Monti Dauni - ha spiegato il sindaco Lecce - non sono un’aggiunta superflua, piuttosto si configurano come un valore aggiunto, un’area che fa scoprire una Puglia inaspettata, diversa, fatta di rilievi montani, laghi, riserve faunistiche, paesaggi naturalistici e centri storici medievali”.

E mentre Peppe Zullo e la sua sua squadra di 'chef rupestri' concludevano l'offerta enogastronomica della serata - all'insegna del matrimonio Daunia/Gargano - con un trionfale ingresso della Passionata, come inno all'idendità pugliese, Tommaso Lecce ga chiosato: “Continuiamo a lavorare insieme - ha detto ai colleghi degli altri comuni - insieme, infatti, abbiamo più risorse e maggiore attrattività, e possiamo costruire una serie di itinerari che interconnettono le singole offerte turistiche, fanno crescere i servizi, danno spazio al lavoro e alla creatività dei giovani, forniscono un’opportunità vera di sviluppo, attraverso l’integrazione di turismo, cultura, enogastronomia ed economia verde”.

