La Puglia e la Taranta a New York per la parata del Columbus Day

Per la prima volta la Puglia sfila a New York alla Columbus Day Parade, la festa nazionale che celebra Cristoforo Colombo, evento che coinvolge oltre un milione di visitatori.

“Giornata bellissima, emozionante - ha detto il presidente Michele Emiliano che guida la delegazione pugliese in missione negli Stati Uniti di America. Abbiamo cominciato con la messa in Saint Patrick’s Cathedral, una messa per il Columbus Day per tutta la comunità italiana, l'emozione di cantare alla fine della funzione prima l'Inno d'Italia poi l'inno americano. Una grandissima manifestazione questa sulla cultura italiana, un milione di persone per le strade di New York per seguire questo evento".

"Grande attenzione per i ballerini della Taranta qui presenti con tutta la Puglia, con PugliaPromozione, con tutta la struttura dell'Assessorato che ha prodotto i risultati straordinari sul turismo pugliese. Siamo qui ovviamente per spingere tutti i nostri connazionali di prima, seconda, terza generazione, quelli che non parlano neanche più italiano, ma solo dialetto, a tornare a trovarci, a partire dalla festa di San Nicola, patrono di tutta la Puglia e da tutte le nostre feste patronali. Oggi stiamo riabbracciando tanti nostri connazionali, abbiamo portato tutto il calore della Puglia a New York”

La delegazione pugliese è guidata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, ed è composta dall'assessore Raffaele Piemontese, Luca Scandale coordinatore del Piano strategico del Turismo Puglia365, Bernardo Notarangelo responsabile delle Politiche internazionali della Regione, Massimo Manera presidente della Fondazione La Notte della Taranta.

Per il Columbus Day Parade, la più grande manifestazione dell’orgoglio italo-americano al mondo, la Fifth Avenue, dalla 44th alla 72nd Street, si costella di bande in festa, carri e figuranti suddivisi in circa 100 gruppi per un totale di 35mila partecipanti. Ogni anno la parata riesce a richiamare oltre 1 milione di persone, alle quali si aggiungono i milioni di spettatori che seguono l’evento in diretta televisiva.

La delegazione istituzionale della Regione Puglia sfila accompagnata da una rappresentanza dei Pugliesi nel Mondo di New York e di America. L’invito a partecipare a questo grande evento è arrivato al Governatore Emiliano lo scorso 24 settembre dalla Columbus Citiziens Foundation.

Ambasciatrice della cultura di Puglia è La Notte della Taranta: A scandire la partecipazione alla Columbus Parade sulla 5th Avenue il ritmo contagioso del tamburello. I musicisti e i ballerini dell’Orchestra Popolare, dopo il successo alle Olimpiadi invernali di Seoul e alla festa dei cittadini del presidente della Repubblica federale tedesca, sbarcano per la prima volta al Columbus Day.

Icona culturale perfetta per celebrare la rinascita della Puglia, dell'autenticità dei luoghi, della natura incontaminata, dei paesaggi mozzafiato, dell’arte e dell’innovazione, La Notte della Taranta, per festeggiare il compleanno dell’America propone uno spettacolo ricco di emozioni con le potenti ed esplosive pizziche della tradizione salentina che hanno ormai varcato i confini nazionali conquistando il pubblico e i turisti.

Diretti dal maestro Daniele Durante sono a New York il trombettista Frank Nemola, Roberto Chiga (tamburello) Antonio Amato (voce e tamburello) e Nico Berardi (fiati). Una marching band accompagnata dai danzatori Laura Boccadamo, Lavinia Ottolini, Cristina Frassanito, Andrea Caracuta, Marco Martano e Fabrizio Nigro. I tamburelli colorati con le “zagareddrhe” tricolore e la t-shirt con scritto I Love Puglia e #WeAreInPuglia lanceranno un messaggio di condivisione della bellezza di una regione pronta ad accogliere i turisti americani.

L’hashtag ufficiale #WeAreInPuglia compare anche su un grande striscione che sfila con la delegazione pugliese per indirizzare in maniera efficace e mirata il grande pubblico sui canali social di promozione della Puglia.

Video : https://www.facebook.com/luca.scandale.7/videos/10216753666424216/

(gelormini@affaritaliani.it)

----------------------------

Pubblicato sul tema: Puglia protagonista in USA, Regione d'Onore al NIAF e al Columbus Day