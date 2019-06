La Puglia nel cuore di New York La sua bellezza a Times Square

La Regione Puglia per la prima volta a Times Square, nel cuore di New York! Lanciata, in diretta da New York, la campagna video Puglia Unexpected Italy sugli schermi angolari digitali di Times Square, una delle icone di New York, forse la piazza più famosa al mondo, dove transitano milioni di persone e turisti da ogni parte del pianeta e dove le luci fan giorno anche a mezzanotte. Lanciata, in diretta da New York, la campagna videosugli schermi angolari digitali di, una delle icone di New York, forse la piazza più famosa al mondo, dove transitano milioni di persone e turisti da ogni parte del pianeta e dove le luci fan giorno anche a mezzanotte.

La Puglia si presenta ad un pubblico cosmopolita con tre video da quindici secondi che hanno un'alta frequenza di messa in onda: 10 minuti all’ora per quindici giorni. E' stato possibile vivere in diretta il lancio della campagna nella sala del Cineporto di Bari, con un collegamento in diretta da Times Square, trasmesso anche in streaming su https://www.facebook.com/ puglia365/

Il Presidente Michele Emiliano ha partecipato all’evento, dialogando con Pierpaolo Martiradonna, Presidente della Associazione dei Pugliesi nel mondo "We are Puglia" di New York, collegato da Times Square e con altri pugliesi doc che hanno lanciato la campagna con #weareinpuglia e #timessquare come hastag sui propri canali social.

A Times Square quindi si racconta la Puglia anche con il supporto della grande famiglia dei Pugliesi nel mondo. Martiradonna ha illustrato i video della Puglia che raccontano una regione che rappresenta l’Italia che non ti aspetti "Unexpected Italy", ancora per certi versi autentica, quella Puglia che sta facendo innamorare gli americani che la hanno scelta sul New York Times come una delle 52 bellezze da visitare nel 2019. In collegamento da New York anche Il Console Generale d’Italia, Francesco Genuardi. Martiradonna ha illustrato i video della Puglia che raccontano una regione che rappresenta l’Italia che non ti aspetti, ancora per certi versi autentica, quella Puglia che sta facendo innamorare gli americani che la hanno. In collegamento da New York anche Il Console Generale d’Italia,

"La Puglia si prepara all'estate con una campagna per la prima volta a Times Square. Siamo nell'ombelico del mondo - ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - mostriamo le bellezze della nostra terra, del nostro mare, della nostra enogastronomia, delle nostre città ricche di arte e cultura. Puntiamo sul mercato americano perché è in grande crescita e siamo contenti di essere a Times Square dopo essere stati al Columbus Day e poi al Niaf a Washington come regione ospite".

Siamo nell'ombelico del mondo - ha dichiarato, presidente della Regione Puglia - mostriamo le bellezze della nostra terra, del nostro mare, della nostra enogastronomia, delle nostre città ricche di arte e cultura. Puntiamo sul mercato americano perché è in grande crescita e siamo contenti di essere a Times Square dopo essere stati ale poi alcome regione ospite".

"Puntiamo altresì sulla rete dei Pugliesi nel Mondo, comunità commoventi che amano la loro terra di origine - ha sottolineato Emiliano - e che fanno una promozione straordinaria per quello che viene definito il turismo delle radici. Ringrazio infatti il Vice-Presidente dei Pugliesi nel Mondo, John Mustaro che è da tanti anni il nostro punto di riferimento negli Usa.

"Ringrazio il console Genuardi - ha concluso Emiliano - per le sue belle parole, la diplomazia italiana svolge un ruolo fondamentale. E ringrazio tutti i nostri corregionali che stanno condividendo dagli USA questo momento così speciale. Un saluto speciale a Nick Prudente, il pugliese di Giovinazzo che animò il Columbus Day con quell'abbraccio entusiasmante che fece il giro del mondo. La Puglia è presente ancora una volta a New York con tutto il suo calore e la sua autenticità”.

I video della campagna a Times Square sono stati realizzati da un video maker americano, Edmond Van der Bijl che ha realizzato anche dei video da 30 secondi per YouTube. Infatti a supporto della iniziativa di Time Square la Puglia è presente con una campagna puntata su New York su YouTube nello stesso periodo di tempo. Ed è presente anche su Google, con sito web di atterraggio che ha realizzato anche dei video da 30 secondi per YouTube. Infatti a supporto della iniziativa di Time Square la Puglia è presente con una campagna puntata su New York su YouTube nello stesso periodo di tempo. Ed è presente anche su Google, con sito web di atterraggio weareinpuglia.it

Times Square racconta la Puglia anche con il supporto di prestigiosi e importanti influencer di settore che promuoveranno l'iniziativa sui loro canali social: Piero Armenti ("Il Mio Viaggio a New York"), Urban explorer che solitamente racconta, in maniera originale e mai scontata, quello che succede nella grande mela. Ma questa volta incentrerà il suo racconto sulla Puglia. L’altra influecer invece è americana, Kate McCulley (Adventurous Kate), che vivrà un’esperienza pugliese da New York e la racconterà sui suoi canali social, blog e newsletter. Infine un video con storyboard sul viaggio in Puglia ispirato dalla presenza a Times square sarà girato al termine della campagna.



“Guardiamo con molto interesse e simpatia al mercato statunitense. I turisti americani che scelgono la Puglia sono in crescita esponenziale – commenta Luca Scandale, Dirigente Pianificazione Strategica di Pugliapromozione - Con 66 mila arrivi e 181 mila presenze nel 2018 gli Stati Uniti rappresentano il 7° mercato estero per la Puglia. Inarrestabile la crescita registrata dal 2013 al 2017: +87% gli arrivi e +78% le presenze. Ci rivolgiamo al turista statunitense che ha generalmente un profilo culturale alto, capacità di spesa medio/alta ed è un repeater, e cioè tende a tornare in Italia. Non solo. Spesso è un turista con origini pugliesi, di II e III generazione che quindi possiamo ritenere interessante per il turismo delle radici".

Il debutto a Times Square della Puglia rappresenta un momento clou di una strategia che Pugliapromozione ha messo a punto sul mercato target Usa – ha proseguito Scandale - da alcuni mesi abbiamo realizzato azioni di cobranding negli Usa, l’ultima a maggio alla sesta edizione del festival di New York dedicato al vino rosato; e abbiamo partecipato a Fiere, come la prestigiosa New York Travel Show, il Seatrade di Miami e parteciperemo ad ottobre al workshop Enit sul turismo del lusso; abbiamo realizzato campagne di comunicazione mirate su questo mercato, come Puglia Travel Flavour con Expedia e le campagne sul New York Times, su We transfer, oltre alla Puglia protagonista nel programma BARE FEET sulla rete pubblica americana PBS e su Amazon Prime USA con una puntata della trasmissione 'Brindiamo' dedicata interamente alla Puglia dei vini. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Lidia Bastianich in Puglia per registrazione della puntata del suo programma “Lidia’s Kitchen” sulla cucina pugliese.

"Gli USA sono paese target 2019 e oggi in un maxi schermo nella piazza più internazionale del mondo, la Puglia viene raccontata come l’Italia che non ti aspetti. L’Italia del mare, dell’accoglienza, della cultura, del buon cibo e del benessere sotto tutti i punti di vista. Non solo, chiunque sarà presente in quella Piazza fino a fine giugno sarà raggiunto sui propri smartphone da una campagna ad hoc. Come dire: la vedi su maxi schermo in Piazza, e la trovi già nel tuo telefono: é facile immaginare che in molti penseranno ad un viaggio in Puglia”.







Per tutto questo, con l'orgoglio tutto pugliese l'intenzione di rinvigorire l'azione di valorizzazione e promozione in atto, ci pemettiamo di suggerire nei filmati due riferimenti ad eccellenze pugliesi che "bucano il video" e stimolano particolarmente "il profilo alto" del turista statunitense: Il meraviglioso Rosone della Cattedrale di Troia - dove quest'anno si celebra il Millennio 1019/2019 - e la Collezione De Nittis a Palazzo della Marra - Barletta. , ci pemettiamo di suggerire nei filmati due riferimenti ad eccellenze pugliesi che "bucano il video" e stimolano particolarmente "il profilo alto" del turista statunitense: Il meraviglioso- dove quest'anno si celebra il Millennio 1019/2019 - e la

(gelormini@affaritaliani.it)