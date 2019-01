Lagacoop, Culturmedia Puglia: Primo Congresso Regionale

37 imprese, 600 soci e un fatturato di produzione che supera i 9 milioni di euro. Sono i numeri di CULTURMEDIA, il settore cultura-media-turismo di Legacoop Puglia che il 24 gennaio nella sede di Legacoop ( via Capruzzi, 228) apre il Primo Congresso regionale.

Si tratta di numeri che hanno già un peso e incarnano appieno l’obiettivo che un anno fa il coordinamento di Culturmedia, in sede di costituzione, si poneva: far crescere il numero delle cooperative, farne nascere di nuove e farle crescere per numero di soci e per fatturato.

In Puglia si apre una fase completamente nuova, una fase che mira a capovolgere il vecchio adagio secondo cui con la cultura non si mangia. E questo può accadere anche con la facilitazione dell’accesso al credito per le imprese culturali, tema sul quale Legacoop Puglia sempre il 24 gennaio, alle 14.30 (nell’Hotel Excelsior) ha organizzato un incontro con esponenti del mondo bancario per provare a strutturare strumenti che permettano alle cooperative della cultura, dell’editoria e del turismo di investire e di fare innovazione.

Accanto alle realtà storiche che sono quelle dei teatri i cui introiti sono ancora fortemente dipendenti da contributi pubblici, c’è un panorama di attività innovative che variano dai media alla comunicazione a nuove attività artistiche anche non residenziali notevolmente cresciute in questi anni e che si avviano verso una maturità economica. I margini di sviluppo del settore sono enormi.

Le previsioni sono più che ottimistiche. C’è chi è pronto a scommettere che una delle ricette sia l’interdisciplinarietà e la trasversalità con altri settori. La transizione digitale favorisce l’apertura delle imprese culturali ad altri ambiti: la comunicazione, per fare un esempio, è importante anche per un’azienda di costruzioni. Dunque Culturmedia non può che essere un’area aperta. Così è stata concepita e così si presenterà anche nell’interlocuzione con le istituzioni di fronte alle quali si porrà come un ente datoriale.

Al primo congresso regionale è prevista la presenza di:

-Roberto Calari, Presidente Nazionale Culturmedia

-Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia e Resp. Coordinamento Pugliese Culturmedia

-Loredana Capone, Assessore Cultura Regione Puglia

-Silvio Maselli, Assessore alla Cultura Comune di Bari

(gelormini@affaritaliani.it)