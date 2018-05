Lanciata la Rete Sistema Regionale pugliese delle Arti e della Cultura

Nasce la Rete Sistema Regionale delle Arti e della Cultura composta da Fondazione Paolo Grassi onlus, Fondazione La Notte della Taranta, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Pino Pascali, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Associazione Presìdi del libro che per la prima volta realizzeranno progetti artistici comuni.





A seguito dell’approvazione dei progetti triennali relativi ad attività di spettacolo dal vivo e attività culturali da parte del dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia in sinergia con la sezione Economia della Cultura, queste 6 Fondazioni ed Associazioni partecipate di rilevante interesse artistico si costituiscono in rete - non come soggetto giuridico - con l’obiettivo di lavorare in sinergia e sviluppare progetti e attività in campo nazionale ed internazionale. A breve è inoltre in programma l’ingresso nella rete della Fondazione Fòcara di Novoli.

“Dobbiamo lavorare insieme. Perché insieme non siamo una somma, ma un prodotto dalle straordinarie potenzialità - ha dichiarato l’Assessore Loredana Capone - è partito da qui il percorso che oggi porta alla costituzione della Rete regionale delle Arti e della Cultura delle sei fondazioni e associazioni partecipate regionali".





"Perché non bastano le parole - ha precisato l'assessore - serve investire sull’arte e sulla cultura con una strategia e una visione. E noi vogliamo volare con i nostri pensieri ma per farlo dobbiamo comprendere che solo l’unione fa la forza. In questa sfida ciascuno di noi ha un compito. Dovremo interrogarci sulle opportunità ma anche sulle criticità, a partire dalla nuova dimensione del lavoro della cultura. Così la Puglia della cultura potrà finalmente diventare pilastro dell’intero sistema economico del Paese, con il suo enorme patrimonio di contenitori, talenti, imprese".





"La Puglia sta vivendo un momento straordinario - ha proseguito Loredana Capone - ne sono prova il boom di turisti e di visitatori nei nostri musei. Siamo in un sogno collettivo di una regione che sta cambiando pelle. È questo che mi rende felice. E questa rete non è un contenitore sterile ma un contenitore di persone, di anime, di cuori che pulsano e che hanno scelto di condividere un percorso".

"Un’occasione straordinaria per rafforzare la produzione culturale, per mettere insieme le eccellenze culturali di Puglia nella realizzazione di progetti comuni capaci di elevarne la qualità e aumentarne l’incisività. Cultura e turismo 365 giorni l’anno. È questo il nostro obiettivo", ha concluso l'assessore Capone, "Perché il tessuto culturale pugliese è davvero ricchissimo, fatto di monumenti, teatri, musei, ma anche di iniziative culturali, festival, produzioni cinematografiche, che rappresentano l’identità e l’anima dei nostri territori. Che fanno, insomma, della Puglia la Puglia”





E in un’ottica di strategia comune, in linea con la politica culturale regionale, le attività saranno realizzate con il coordinamento di Teatro Pubblico Pugliese, PugliaPromozione e Apulia Film Commission. Numerosi i progetti in cantiere per i prossimi mesi anticipati da un concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo della neonata rete Sistema Regionale delle Arti e della Cultura. Un concorso rivolto a chiunque fosse interessato, senza limiti di età, che prevede la partecipazione gratuita singola o collettiva. Ulteriori informazioni saranno a breve disponibili sul sito web www.teatropubblicopugliese.it

