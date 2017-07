Laricchia (M5S), i Crediti di Carbonio con nuovi alberi piantati

“Mercato dei Crediti di Carbonio” è la proposta della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, che ha depositato una mozione che impegna la Giunta a promuovere in Puglia l’attivazione di un mercato volontario locale dei crediti di carbonio. In sostanza le aziende che inquinano si impegnano a compensare le proprie emissioni, piantando nuovi alberi. Questo al duplice scopo di ridurre le emissioni generate dalle aziende del territorio e di aumentare la superficie boschiva pugliese, tramite progetti di gestione agro-forestale e di forestazione urbana.





“L’assorbimento forestale, grazie alla fotosintesi, costituisce un’attività di mitigazione climatica, complementare ed integrativa alla riduzione delle emissioni 'alla fonte'. E la Puglia risulta una delle regioni italiane con l’indice di boscosità più basso, pari al 9,25% della superficie territoriale - commenta Antonella Laricchia - pertanto lo sviluppo di un mercato locale volontario dei crediti di carbonio (CC) rappresenta un contributo alle politiche regionali di sviluppo sostenibile e di contrasto al cambiamento climatico attraverso l’attivazione di progetti volti alla mitigazione delle emissioni di CO2”.





La consigliera cinquestelle prosegue spiegando come i progetti di gestione forestale e di forestazione urbana per la compensazione di CO2, sviluppati in particolare a livello locale, nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento ambientale, attraverso la creazione di partnership tra amministrazioni pubbliche e aziende locali, permetterebbero alle stesse anche di fare comunicazione d'impresa in maniera eticamente e socialmente responsabile, promuovendo il contrasto al cambiamento climatico e sensibilizzando la propria clientela.





“Si tratta - segnala Laricchia - di interventi già realizzati con successo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono stati realizzati i primi progetti italiani derivanti da un progetto europeo (progetto “Carbomark” - Programma LIFE 2007-2013); esperienze simili sono inoltre state avviate in Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna".

"Con questa mozione chiediamo - conclude - di avviare uno studio, anche eventualmente sotto il coordinamento del “Tavolo tecnico consultivo Forestale della Regione Puglia” appena istituito dalla Giunta regionale, per favorire l’attivazione di tale mercato a livello regionale e di individuare una struttura dedicata per l’attuazione del processo di compensazione e gestione del mercato volontario dei crediti di carbonio e per la valutazione dei risultati (numero di alberi piantati, aziende coinvolte, CO2 assorbita)".

(gelormini@affaritaliani.it)