'Le Fondamenta della Costituzione', nel ricordo di Pietro Nenni

"Le fondamenta della Costituzione", per ricordare Pietro Nenni. Lunedì 26 novembre a Bari, e Mercoledì 28 novembre a Roma, si svolgeranno due incontri intitolati, per ricordare

Due appuntamenti che prendono spunto dalla pubblicazione della ricerca "Le Fondamenta della Costituzione: il Ministero della Costituente e il lavoro delle Commissioni di studio", edita da Rubbettino e promossa (così come gli incontri) dalla Fondazione Di Vagno e approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I due incontri si svolgeranno in collaborazione con l'Università di Bari, la Fondazione Pietro Nenni e la Federazione Nazionale della Stampa.

Tanti gli ospiti di prestigio previsti nella due giorni che servirà a presentare il volume della ricerca e ad approfondire la figura di Pietro Nenni, tuttora vissuto come uno dei veri Padre della Repubblica, ministro per la Costituente per poco più di un anno a partire dal 12 luglio 1945.

"Il Volume, che si presenta fra Bari e Roma - ha affermato il presidente della Fondazione Di Vagno, Gianvito Mastroleo - e la ricerca storica della quale si dà conto assieme agli eminenti Studiosi che ci hanno lavorato e che l’illustreranno, intendono restituire un pezzo della nostra Storia italiana e contagiare l’opinione pubblica della consapevole, inesauribile, medesima passione civile che animò gli Uomini che attraverso la Carta Costituzionale hanno assicurato la Democrazia. La stessa passione alla quale, se possibile, dovrebbe fare appello la contemporaneità". e la ricerca storica della quale si dà conto assieme agli eminenti Studiosi che ci hanno lavorato e che l’illustreranno, intendono restituire un pezzo della nostra Storia italiana e contagiare l’opinione pubblica della consapevole, inesauribile, medesimahanno assicurato la Democrazia. La stessa passione alla quale, se possibile, dovrebbe fare appello la contemporaneità".

A Bari a partire dalle 16.30 nell'Aula Aldo Moro di Palazzo Del Prete, a Roma dalle 10.30, nella Sala Walter Tobagi nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

(gelormini@affaritaliani.it)