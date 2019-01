'Le Giornate della Bellezza', Pisicchio: 'Un processo partecipato'

Inizia da Bari il “Tour della Bellezza”, la prima delle dieci tappe pugliesi per la partecipazione sulla futura Legge della Bellezza. E inizia con tre tavoli tematici, un talk show e un concerto con i Radicanto. Il tutto per accompagnare e sostenere la proposta di legge, elaborata nei mesi scorsi da un apposito comitato tecnico-scientifico, e che sarà sottoposta ai territori dell’intera regione Puglia e al vasto mondo di associazioni e stakeholders.

La prima tappa è in programma venerdì 18 gennaio, alle ore 15 nella sede della Città Metropolitana di Bari (via Spalato) e proseguirà alle 17.30 con l’avvio di tre appositi tavoli tematici (I canoni della Bellezza e il mosaico identitario pugliese. La rigenerazione urbana, la narrazione dei luoghi e il marketing territoriale; L’articolato giuridico e gli aspetti costituzionali). Alle ore 20 evento finale con un talk show condotto dall’attore Antonio Stornaiolo.

“Siamo pronti a vivere con le comunità un momento molto importante per la nostra regione - commenta l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio - la Puglia sarà una delle prime Regioni a dotarsi di una legge che mette al centro i bisogni dell’uomo e la qualità della vita eliminando i detrattori della Bellezza. E in questi mesi di dialogo con i territori ho riscontrato grande interesse e grande voglia di partecipare. Una volta concluso il tour della partecipazione, la proposta di legge sarà poi sottoposta all’esame e al voto del Consiglio regionale. E mi auguro entro primavera”.





Il varo del tour, nella sala del Colonnato della Città Metropolitana, è affidato al sindaco metropolitano e del Comune di Bari Antonio Decaro e all’assessore regionale all’Urbanistica e alla Pianificazione del territorio Alfonso Pisicchio, che interverranno all’appuntamento barese de “Le giornate dellabellezza”, in cui si discuterà della legge sulla bellezza promossa dalla Regione Puglia.

In pratica, la tappa d'esordio del tour ideato per illustrare gli obiettivi e i contenuti della legge regionale, che vedrà la sua stesura definitiva al termine del processo partecipativo che intende raccogliere suggerimenti e contributi di associazioni, stakeholder e interlocutori dei singoli territori.

“Sarà per Bari un importante momento di confronto - spiega Antonio Decaro - nel corso del quale tutti potranno raccontare la propria idea di bellezza del territorio in cui vivono e lavorano. Bellezza che finalmente questa legge riconosce come diritto a tutti i territori e che noi, come Città Metropolitana, grazie alla collaborazione dell’assessore Pisicchio, abbiamo inserito come elemento qualificante già nei progetti finanziati dal bando Periferie del Governo e che intendiamo ora realizzare”.

Al termine dei saluti istituzionali, si procederà con una discussione pubblica aperta a cittadini, operatori del settore, rappresentanti di associazioni, amministratori, cultori della materia, che potranno partecipare liberamente ai tavoli tematici moderati da esperti del settore. La serata si concluderà col concerto dei Radicanto, gruppo musicale il cui nome prende vita dall’idea di unire le radici popolari e il canto in una miscela di folk e canzone d’autore.

La partecipazione è a ingresso libero e i lavori e i relativi contenuti multimediali potranno essere seguiti e consultati anche sui canali social con l’ hashtag #tourdellabellezza.

Su Facebook la pagina ufficiale è la seguente: https://www.facebook.com/Il-Tour-della-Bellezza-Pugliese-1193933947429683/

(gelormini@affaritaliani.it)