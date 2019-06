Le Parole Ritrovate in Puglia Manfredonia - Oasi Lago Salso

Segna il IV giro di boa "Le parole ritrovate in Puglia", la manifestazione organizzata dal CSM Manfredonia in collaborazione con l'ARCAT PUGLIA (Associazione Club Alcologici Territoriali), per Fareassieme con utenti, familiari, operatori, volontari e cittadini attivi, in programma all'Oasi Lago Salso - Manfredonia il 7 e 8 giugno 2019.

A più di quarant’anni dalla Legge 180 in salute mentale, molti diritti sono stati acquisiti e molto resta ancora da fare. Il movimento Parole Ritrovate di Trento, nato per far incontrare utenti, operatori dei servizi di salute mentale, familiari, cittadini, è diventato una realtà che porta nel suo Giro d’Italia un'esperienza destinata a cambiare quelle aree della salute mentale ancora grigie.

Con il movimento delle Parole Ritrovare si dà voce alle persone: i veri protagonisti dei percorsi di guarigione. L'esperienza del movimento delle Parole Ritrovate in Puglia ha riscontrato che le persone con disagio mentale desiderano aumentare in maniera preponderante la loro contrattualità nella società e nei servizi, per diventare essi stessi risorse. Le pratiche di recovery hanno dimostrato che è possibile ritrovare un nuovo assetto di vita proiettato verso l’autonomia e la guarigione. Le persone con esperienza di malattia mentale possono infondere con il loro sapere esperienziale fiducia e speranza nelle persone con un intervento di peer supporter e affiancando gli operatori come UFE.

L'appuntamento di quest'anno sarà finalizzato alla formazione di quanti operano nella salute mentale e all'opportunità di dare voce agli utenti sul modello del Fareassieme. Sono invitati a partecipare utenti, familiari, operatori e cittadini che credono nel cambiamento sempre possibile.

Già nella precedente edizione in Puglia (la terza), nella splendida location dell'Oasi Lago Salso - Parco Nazionale del Gargano, è stata numerosa la partecipazione dei rappresentanti di diverse regioni italiane, che sono andate ad aggiungersi alle 200 persone provenienti dalle province pugliesi e da numerosi comuni della Capitanata: Troia, San Severo, Lucera, Celenza Valfortore, Panni, Accadia, ma anche Vico del Gargano, Monte Sant'Angelo, Zapponeta, Trinitapoli, Foggia. Presenti anche gli assessorati alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, di Manfredonia e di Monte Sant'Angelo.

Protagonisti degli incontri sono le persone che raccontano la loro storia di guarigione, la ripresa e la riappropriazione della propria esistenza, donando messaggi di speranza a chi ancora vive la malattia mentale. Alcuni servizi, come REMS, Centri Diurni e CRAP continuano a cogliere l'occasione, seguendo i lavori, per comprendere ed avvicinarsi al modello del Fareassieme, sperimentato dal Centro di Salute mentale nel Centro Diurno "Alda Merini" di Manfredonia.

Questo modello si traduce in un'operatività condivisa tra operatori dei servizi e UFE (Utenti, Familiari, Esperti), che collaborano insieme integrando il sapere professionale con il sapere esperienziale, per fornire una risposta più efficace ai bisogni della persona, sempre più molteplici e variegati.

"Dare voce alle persone con esperienza di malattia mentale - sottolineano gli organizzatori - significa anche credere nel valore e nel significato di ciascuno, imparando a crescere assieme".

