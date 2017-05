Le tappe in Puglia del 'Tour Zacapa' 11 menu esaltano il Rum guatemalteco

Gustare il piacere lento dei sapori mediterranei nell'esaltazione dei riflessi ambrati di uno dei più antichi distillati: il rum. Il nettare alcolico che prende il nome dall'abbreviazione derivante da saccharum (Saccharum officinarum, nome scientifico della canna da zucchero), che si afferma nella tradizione latino-americana e che ha avuto come cantori letterati e pensatori illustri come Ernerst Hemingway, Lord Byron e Gabriel Garcia Marquez.





È dall'abbinamento tra piatti d'autore e rum di qualità che nascono le cene Zacapa nei migliori ristoranti d'Italia, premiati dalla guida del Gambero Rosso, che per il tour ha selezionato alcune tra le tavole più meritevoli e disposte a cimentarsi con una nuova sfida: ideare un menu studiato per affinità o contrasto, che esalti i profumi e l'abbinamento con Ron Zacapa





Il Tour Zacapa è un viaggio alla scoperta del celebre rum guatemalteco, da molti esperti considerato il migliore al mondo, interpretato dalle eccellenze della ristorazione italiana. 11 chef per 11 cene esclusive dedicate a Zacapa, che coinvolge alcuni tra i migliori ristoranti d’Italia impegnati nell’abbinamento di alcune referenze della gamma in un menù creato ad hoc per i loro clienti.

Fino al 10 maggio, artisti del gusto come Diego Rossi, Teresa Buongiorno, Antonio Scalera, Floriano e Giovanni Pellegrino, Filippo Saporito e Luca Marchini si cimenteranno nell’abbinamento di tre differenti referenze Zacapa (Zacapa 23; Zacapa 23 Edición Negra e Zacapa XO) con altrettanti piatti creati ad hoc, per esaltare le note del pregiato rum dando vita ad un’esperienza unica e irripetibile.

Dal carattere intenso, profondo, distintivo, Zacapa può essere definito un autentico distillato di lusso, con una gamma che comprende Zacapa 23 Solera Gran Reserva, Zacapa 23 Edición Negra Solera Gran Reserva (in esclusiva per il mercato italiano) e Zacapa XO Solera Gran Reserva Especial, spesso definito il 'cognac dei rum'. Oltre ai numerosissimi premi e riconoscimenti vinti negli anni - che lo hanno più volte decretato ‘il miglior rum al mondo’ - Zacapa ha l'onore di essere stato il primo brand ad entrare nella ‘Hall of Fame’ dell'International Rum Festival, la principale manifestazione statunitense dedicata al rum. Prendere parte al Tour Zacapa è semplice, basta prenotare la cena a cui si desidera partecipare contattando direttamente i ristoranti che ospiteranno le 11 serate esclusive.





Il calendario pugliese delle cene e i contatti per le prenotazioni:

Martedì 02 maggio

La Bul - Chef Antonio Scalera

Via Pasquale Villari 52 | Bari Tel. 0805230576

e-mail: info@labul.it

Sabato 06 maggio

Già sotto l’arco - Chef Teresa Buongiorno

Corso Vittorio Emanuele 71 | Carovigno Brindisi Tel. 0831996286

e-mail: info@giasottolarco.it





Lunedì 08 maggio

Bros - Chef Floriano e Giovanni Pellegrino

Via Acaja 2 | Lecce Tel. 0832092601

e-mail: welcome@brosrestaurant.it

