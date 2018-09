Salento, "Comd'Arte" VI edizione versi e colori al Castello di Acaya

Metti insieme un antico castello, un call center e la passione per l’arte e la creatività. In una parola: “Comd’Arte”. È la mostra di arti visive e letterarie andata in scena nella splendida cornice del Castello di Acaya, che ha reso un’altra volta protagonisti, per il sesto anno consecutivo, i dipendenti del gruppo Comdata, leader in Europa e in America Latina nella fornitura di servizi di outsourcing, che proprio in terra salentina, precisamente a Lecce, detiene una delle sue sedi con oltre duemila dipendenti.

Un’iniziativa singolare, "Che permette di uscire dagli schemi e dagli stereotipi legati al mondo del call center - spiegano dall’azienda - per dare ai suoi dipendenti la possibilità di condividere le proprie passioni".

In un luogo incantevole reso ancora più suggestivo dagli allestimenti curati nei minimi dettagli, sono state portate in scena – per la prima volta fuori dai locali leccesi ove ha sede l’azienda, in via De Mura - innumerevoli opere, di dipendenti e non, ispirate al tema “Life: storie comuni di una società moderna”, totalmente immerse nell’entusiasmo che ha pervaso organizzatori e visitatori lungo tutto l’evolversi dell’evento.

L’obiettivo centrale della manifestazione è stato quello di sempre: "Mettere le persone al centro dell’organizzazione, per far conoscere il loro talento all’esterno, e portare l’arte all’interno di un mondo fatto di numeri e parole". E così è stato. Complici il luogo incantevole e i visitatori giunti in centinaia per posare i propri occhi su opere meravigliose, a testimoniare, ancora una volta, che la bellezza, quella autentica dell'arte e della creatività, può accadere ovunque. Anche in un call center.

(Si ringraziano per le foto Gino Brotto e Gabriele Letizia).