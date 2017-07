Lecce, concerto e birra in Anfiteatro: FI protesta

La denuncia arriva in una nota diffusa da Federica de Benedetto, vice coordinatrice regionale Forza Italia Puglia: "Non si può che storcere il naso guardando cosa sta accadendo nei pressi dell’Anfiteatro Romano di Lecce nelle ultime ore. Lì dove la città conserva uno dei suoi pezzi più pregiati di storia, a pochi passi da Piazza Sant’Oronzo, intorno a un’arena che fa invidia a mezzo mondo e che si potrebbe sfruttare decisamente meglio a livello turistico, sta accadendo qualcosa di sconvolgente".





"Sta accadendo, cioè, che una nota azienda di birra abbia posizionato striscioni e stand dove rivendere la bibita. Proprio così: birra venduta nell’Anfiteatro. Un vero e proprio pugno negli occhi - e nello stomaco - non solo per i turisti che ogni giorno scattano in quel luogo centinaia di foto, ma anche per i cittadini leccesi, costretti a veder “svenduto” uno dei suoi monumenti più cari".

"





A questo punto - incalza de Benedetto - sono tre gli interrogativi che ci attanagliano:

1. Siamo sicuri che si possano somministrare bevande, per di più alcoliche, all’interno di un monumento millenario protetto dalla normativa sui Beni Culturali?

2. Semmai fosse possibile, cosa di cui dubitiamo fortemente, siamo altresì sicuri che sia una mossa giusta nei confronti dei tanti imprenditori proprietari dei locali della zona che per tutto l’anno devono sostenere costi e tasse per poter vendere, loro sì a pieni titolo, nei mesi estivi?





3. Non mi interessa fare polemica con la vecchia o nuova amministrazione, ma qualcuno potrebbe spiegarci se e quali autorizzazione sono state concesse ai soggetti che in queste ore si stanno permettendo di ridurre l’Anfiteatro Romano in un distributore di alcool?"

Per poi concludere: "Leccesi e turisti gradirebbero risposte".

