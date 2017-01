Lecce, la prima Università Studi Esoterici in Italia

E’ nata a Lecce da quasi un anno - la prima su territorio italiano - “Libera Università Italiana degli Studi Esoterici "Achille D'Angelo - Giacomo Catinella", Facoltà di Scienze Tradizionali ed Esoteriche, Dipartimento Unimoscow, su iniziativa dell’Ordo Equestris Templi Arcadia, e l’Imperial Academy Of Russia Saint Nicholas Moscow University.





Scopo e obiettivi culturali, didattici e formativi del corso di studi restano principalmente l'esoterismo occidentale: concentrato sullo studio storico, critico e analitico dei movimenti esoterici nella cultura occidentale ed orientale.

Nel contesto dunque dello gnosticismo e delle correnti ermetiche della tarda antichità, nonché della storia delle cosiddette "scienze occulte" (in particolare l'astrologia, l'alchimia, la magia), con attenzione anche sulla rinascita della filosofia ermetica durante il primo Rinascimento, e ancora il modo definito 'filosofia occulta' e le sue propaggini più tarde (l'alchimia, il Paracelsismo e il Rosacrocianesimo). Inoltre, il programma offre anche la dovuta attenzione alla Cabala ebraica ed i movimenti che ne derivano, la teosofia e le correnti illuministe e varie forme di occultismo ed i movimenti durante il XIX e XX secoli, tra cui il movimento New Age e le sue diramazioni.





Sono previsti inoltre insegnamenti che riguarderanno l’Ufologia, il Paranormale, la Storia della Massoneria, la simbologia esoterica nella Storia dell’Arte, nel cinema e nella letteratura. In estrema sintesi il Dipartimento cerca di fornire agli studenti una conoscenza pratica e teorica di "ciò che è nascosto", l’invisibile, le dimensioni sottili dell'esistenza che circondano e infondono il nostro mondo materiale, la nostra realtà al fine di comprendere la natura del Cosmo e la duplice natura della coscienza umana.

Il corso di studi provvede inoltre a dare nel corso dei tre anni un quadro di riferimento puntuale di tradizioni spirituali ed iniziatiche orientali e occidentali, anche attraverso incontri seminariali e workshop con illustri esponenti delle discipline insegnate nel Dipartimento. Detto Istituto culturale, ha sede distaccata, direzionale e operativa, in Lecce, in viale della Repubblica 21 e tenderà al riconoscimento della professionalità degli accademici, promuovendo corsi di formazione specializzata nel settore del paranormale e dell’esoterismo, alti studi e ricerche, seminari, convegni; erogando premi e conferimenti onorifici al merito culturale, e sviluppando quant’altro di utile alla diffusione della conoscenza e ai fini dell’evoluzione interiore dell’uomo contemporaneo.





Per l’anno accademico 2017/2018 sono aperte le pre/iscrizioni ai corsi di studio della Libera Università Italiana Degli Studi Esoterici ACHILLE D’ANGELO - GIACOMO CATINELLA, con la possibilità a partire da quest’anno di poter seguire le lezioni per tutti i residenti del Nord Italia, nella esotericamente celebre città italiana di Torino. Chi effettuerà le pre/iscrizioni entro il 30 aprile 2017 potrà usufruire di agevolazioni e scontistica riservata al periodo promozionale. Le iscrizioni per l’anno accademico 2017/2018 si chiuderanno il 30 giugno 2017.

