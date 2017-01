Si allarga il fronte del centrodestra a sostegno della candidatura di Mauro Giliberti a Sindaco di Lecce, con la confluenza di Forza Italia e di NOI con Salvini.

A comunicarne l'approdo sono Leonardo Calò della Segreteria provinciale e Mario Spagnolo della Segreteria cittadina di NOI con Salvini: "La segreteria provinciale di NOI con Salvini, in totale sintonia con quella regionale e cittadina, esprime parere positivo alla indicazione della candidatura a Sindaco di Lecce del dott. Mauro Giliberti così come emersa in questi giorni nelle consultazioni con gli altri partiti del centrodestra".





"Esprimiamo soddisfazione per una candidatura nata da un percorso che ci ha visti attivamente partecipi nonché dal confronto, anche acceso e serrato, di posizioni diverse che però hanno saputo trovare una validissima sintesi, nell'interesse unico della città di Lecce".

"Attendiamo i giusti passaggi formali con i partiti della coalizione così da poter iniziare a lavorare alla stesura del programma elettorale che dovrà - almeno dal nostro punto di vista - incentrarsi sulla lotta al degrado ed al disagio sociale, sulla sicurezza, sulle politiche giovanili, sul sostegno al commercio ed alla imprenditoria locale e su un rilancio reale delle marine leccesi"





Superate le resistenze per la matrice "Fittiana" della candidatura, l'investitura da Forza Italia, pare dopo forti pressioni dello stesso Gianni Letta, arriva direttamente da Paolo Pagliaro, dell'Ufficio di Presidenza: "La candidatura di Mauro Giliberti è una candidatura in cui credo. Un professionista serio, un uomo di dialogo e confronto, un amico. Quella personalità della società civile che auspicavo dall'inizio del dibattito sul candidato sindaco di Lecce e che, finalmente, pare che la coalizione abbia individuato per rappresentarla".

"Il direttivo di Fi - prosegue Pagliaro - ha confermato la sua adesione a Giliberti, dimostrando grande lungimiranza e voglia di vincere le elezioni. Giliberti è la figura che evocavo tempo fa: non un politico ma un uomo che è riuscito a conquistarsi stima e ammirazione da parte della città con il suo lavoro e che può immaginare un rilancio economico reale della nostra città e del nostro territorio, che conosce benissimo".

"A lui mi lega un antico e profondo sentimento di amicizia - aggiunge - e sono sicuro che Mauro sia la persona giusta per riunificare la nostra coalizione. Se le intenzioni di tutte le forze politiche sono serie, lo verificheremo domani in sede di tavolo di coalizione. Domani -conclude Pagliaro- può essere il giorno dell'avvio della nostra campagna elettorale. Speriamo che lo sia".

