Lecce, Primarie centrodestra vince Erio Congedo (FdI)

Erio Congedo, consigliere regionale e coordinatore pugliese di Fratelli d'Italia, ha vinto le primarie del centrodestra per la candidatura a sindaco di Lecce. L'esponente del partito di Giorgia Meloni, appoggiato dai fittiani e dal movimento Andare Oltre, ha ottenuto 3.215 voti (49,35%), poco distante Gaetano Messuti (43,20%), esponente civico sostenuto da Forza Italia (2.814voti). Si è fermato a 485 voti Mario Spagnolo (7,45%), il candidato della Lega. I dati sono stati diffusi dal comitato organizzatore secondo il quale hanno votato alle primarie 6.514 persone.

I consiglieri del Gruppo regionale di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini), in una nota congiunta dichiarano: “Non avevamo dubbi che il collega consigliere Erio Congedo fosse il miglior candidato sindaco per Lecce. Lo abbiamo convintamente sostenuto alle Primarie, come Direzione Italia, non solo in virtù di un patto federativo siglato fra Raffaele Fitto e Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ma perché lo conosciamo bene"

"Ora archiviate le Primarie toccherà alle sue grandi capacità di mediazione ricucire tutto il centrodestra leccese - conclude la nota - perché bisogna riconsegnare ai leccesi una città governata da persone che hanno solo un interesse: quello dei cittadini”."Nei banchi dell’opposizione sediamo insieme, con la stessa lealtà e coerenza - aggiungono - sempre dalla stessa parte: quella del centrodestra. Abbiamo fatto molta strada insieme con Erio, non solo in questa legislatura, e quindi conosciamo le sue competenze, ma soprattutto il suo amore spropositato per la sua Lecce, che sfocia anche in una fede calcistica esagerata!"

