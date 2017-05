Lecce, "Puglia in Più" a sosterrà Carlo Salvemini

A Torre del Parco, in una sala gremita, il Movimento La Puglia in Più ha presentato alla città di Lecce la propria lista a sostegno della coalizione di centrosinistra alla presenza del candidato sindaco, Carlo Salvemini.





“Carlo Salvemini ama questa città, - ha detto, in apertura, il senatore Dario Stefàno - è la migliore candidatura che il centrosinistra potesse esprimere per Lecce che merita un sindaco come lui, per la sua sensibilità politica, per la sua capacità di analisi e di iniziativa e, soprattutto, per il suo rigore morale. Siamo al suo fianco, con l'entusiasmo e la passione di una squadra composta da donne e uomini che si candidano per la prima volta al Consiglio Comunale, eccezione fatta per un solo consigliere uscente. E, cosa molto importante, il 50% dei nostri candidati è rosa”.



“Noi siamo convintamente impegnati, al fianco di Carlo, in un progetto che deve vedere il centrosinistra recuperare la traccia della unità, partendo proprio dalla ricchezza delle sue diverse sensibilità ed esperienze. Un centrosinistra che può farsi interprete del cambiamento e promotore di una cultura politica nuova, d’avanguardia, di cui questa città ha urgente bisogno per invertire la rotta, dopo vent’anni in cui è stata imbrigliata da scelte inadeguate del centrodestra. Mettiamo al servizio di Carlo la nostra comunità, chiedendogli di andare a vincere per cambiare davvero Lecce”.



"Siamo impegnati in una campagna elettorale che ci vede tutti protagonisti - ha detto, chiudendo, il candidato sindaco, Carlo Salvemini - dopo tre mesi di campagna elettorale siamo freschi, pronti e motivati ad affrontare questo ultimo mese che ci porterà ad aprire un nuovo ciclo di governo, garantendo ai leccesi una alternativa forte e credibile. Il nostro obiettivo è innalzare la qualità della vita dei leccesi, occupandoci delle loro necessità, dei loro diritti, migliorando i servizi pubblici che sono diritti di cittadinanza".