Lega, Caroppo commissaria il coordinatore di Brindisi

"Apprendo il contenuto della nota diramata dal coordinatore regionale Lega Puglia Andrea Caroppo, che senza alcuna motivazione e nonostante gli splendidi risultati raggiunti ha provveduto a commissariare il sottoscritto ed il partito in terra di Brindisi senza alcuna motivazione".





"Mi preme ricordare al Coordinatore regionale Caroppo che già giorni addietro ho provveduto a segnalare i gravi abusi da lui perpetrati presso L’ organo federale di responsabilità e garanzia ed il collegio dei probiviri della Lega . Sarò costretto mio malgrado a tutelare le mie ragioni presso le sedi competenti".

"Ringrazio per la fantastica avventura tutti i dirigenti locoli che insieme al sottoscritto hanno sdoganato la lega nord in terra di Brindisi, i 42.000 elettori che mi hanno dato fiducia alle ultime competizioni elettorali Nazionali , il vero ed unico coordinatore regionale On. Rossano Sasso ed il Presidente Matteo Salvini".

Paolo Taurino

Coordinatore Provinciale Lega Brindisi ( commissariato )