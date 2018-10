Lega, nuovo ingresso a Brindisi e l'attacco di Caroppo a Emiliano

Il Consigliere Regionale Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega, commentando l'ennesimo rinvio dell'assise consiliare per mancanza del numero legale, ha dichiarato: “La spesa trasformista fatta dal maestro delle fritture miste, Michele Emiliano, non è servita a nulla: anche oggi, la maggioranza dapprima è andata sotto su un provvedimento spot di Emiliano, e poi è stata costretta a rinviare il Consiglio per mancanza del numero legale. Il friggitore Emiliano se ne vada quanto prima”.

“La Regione Puglia è paralizzata - rincara Caroppo - non si riesce più nemmeno a fare un Consiglio Regionale perché la maggioranza mista messa in piedi dalla "friggitoria Emiliano" non garantisce il numero legale: non si contano più i Consigli Regionali saltati per mancanza del numero legale negli ultimi mesi: sono schiaffi in faccia ai pugliesi”.

Intanto dal gruppo consiliare Lega Brindisi viene annunciato l'ingresso nella Lega di Emilia Tufecciu, già candidata nel Movimento Nazionale per la Sovranità alle scorse Amministrative.

"L'adesione al partito di Matteo Salvini da parte di Emilia Tufecciu - dichiarano i consiglieri comunali della Lega, Massimo Ciullo e Ercole Saponaro - è particolarmente qualificante, per i suoi legami con la folta comunità di fede cristiano-ortodossa presente in Città”.

“Con l'ingresso della Tuffeciu - agiungono i due consiglieri del capoluogo - la Lega intende garantire, anche nella diversità, tutte le radici più autenticamente europee. Insomma l'obiettivo è quello di avere una Europa dei Popoli e non dei burocrati e delle banche". Nei prossimi giorni la nuova aderente incontrerà l'attuale segretario cittadino Giovanni Signore.

