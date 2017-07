Lettieri (Dit): "Gentiloni come Renzi sul Mezzogiorno"

Luigi d’Ambrosio Lettieri (Direzione Italia), punta il dito sui ritardi relativi al Patto per il Sud e alle risorse relative più volte annunciate e non ancora arrivate: “Mentre tutti gli indicatori socio-economici pongono il Sud in una situazione di estrema difficoltà, il Pd gioca a rimpiattino con la Puglia. Vergognoso".

"Il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti - prosegue Lettieri - accusa la Regione Puglia di non fornire i dati necessari per il caricamento dei fondi del Patto per la Puglia, destinati in particolare all’ammodernamento della metropolitana di superficie. L’accusa sta nella risposta fornita ad una interrogazione presentata da un altro esponente del Pd di fede renziana. La Puglia, come è noto, è governata da un altro esponente del Pd, Emiliano, che con l’ex presidente del Consiglio ha ingaggiato una personalissima battaglia politica.



"Certo, mi rendo conto che creare confusione è meglio, così si coprono le responsabilità di un disastro annunciato", rincara d'Ambrosio Llettieri, "Ma è vergognoso che i cittadini pugliesi debbano subire questa arroganza. Che i Patti per il Sud fossero solo uno specchietto per le allodole lo avevamo detto in tempi non sospetti. Ma Emiliano a questo punto dica quali sono i progetti cantierabili che ha presentato al Governo per ricevere il primo 10% di acconto a valere sulle risorse del fondo di sviluppo e coesione. E batta un colpo".

"Il governo Gentiloni - conclude il senatore di Direzione Italia - dimostri con i fatti la discontinuità rispetto al vuoto pneumatico del governo Renzi nelle politiche per il Sud. Perché con il cosiddetto Decreto Mezzogiorno ha dimostrato di muoversi esattamente nella stessa direzione. I cittadini hanno diritto al rispetto e alla chiarezza”.

