Lettieri: 'UDC-NCI insieme progetto liberale e popolare'

Luigi d’Ambrosio Lettieri (NcI), a margine della presentazione del nuovo simbolo Noi con l’Italia-Udc a Roma, ha dichiarato: “Noi siamo con l’Italia e l’Italia è con noi, perché indichiamo al Paese, a tante categorie produttive che non si sentono rappresentate, nonché a tante persone che non hanno più fiducia nella politica, una strada percorribile e seria per uscire dallo stallo".



" Oggi, con l’Udc, si conferma e diventa ancora più forte il percorso iniziato già da tempo insieme a Raffaele Fitto", ha proseguito Lettieri, "Nasce un movimento politico liberale e popolare, con un progetto chiaro e credibile per la vittoria del centrodestra".



"Un movimento politico che se da una parte consente al centrodestra di ripartire recuperando le ragioni dell’unità politica, programmatica e organizzativa, dall’altra offre, soprattutto a chi non ha più fiducia nella politica e diserta le urne, una nuova e credibile prospettiva di stabilità e di rilancio".



"A fare la differenza - ha concluso il senatore d'Ambrosio Lettieri - saranno la coerenza dei valori in cui abbiamo sempre creduto e cui non abbiamo mai rinunciato e la credibilità delle idee che saranno messe in campo per restituire dignità al lavoro, certezze e attenzione all’intrapresa, voce ai cittadini, valore alla famiglia e alla persona, prospettive ai giovani, centralità alla ricerca e sostenibilità al nostro sistema sanitario, opportunità concrete al Sud”.

