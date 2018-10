Lezioni di Storia 'Romanzi nel Tempo' intervista a Domenico Favuzzi - Exprivia

Ha preso il via, al Teatro Petruzzelli di Bari, la 3^ edizione di Lezioni di Storia: il ciclo di appuntamenti promosso dagli Editori Laterza, che quest’anno è dedicato ai “Romanzi nel Tempo”.

Esordio con Alessandro Barbero e il romanzo "Guerra e Pace" di Lev Tolstoj, per trattare di strategie militari, di psicologia e debolezze umane, della “nebbia” della guerra, della ricerca della Verità, oltre che del racconto e delle emozioni personali.

"L’emozione più grande - ripeteva una docente a fine incontro - è aver visto i miei ragazzi, undici e tredici anni, assorti per quasi due ore ad ascoltarlo! Grazie ad Alessandro Barbero, ai promotori dell'iniziativa e a quanti contribuiscono a renderci un po’ più ricchi".

Affaritaliani ha rivolto qualche domanda a Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia e presidente di Italtel, tra gli sponsor ufficiali della manifestazione:

1. Code lunghissime e composte anche per questo avvio del ciclo di incontri "Lezioni di Storia" a Bari. Un appuntamento che Exprivia sostiene e che anche quest'anno ha registrato il tutto esaurito in prevendita. Nonostante tutto, il territorio da buoni segnali, non crede?

Gioisco nel vedere come la fame di cultura e di partecipazione cresca ogni anno di più. Come rappresentante di Exprivia posso certamente dire che siamo lieti di dare, anche quest'anno, il nostro contributo all'iniziativa ideata dagli Editori Laterza, per testimoniare l'importanza della cultura storica e umanistica anche per un'azienda tecnologica come la nostra. E' molto interessante soffermarsi a pensare come oggi la nostra realtà estremamente accelerata ci porti a vedere come una 'innovazione' il rallentare per studiare le dinamiche passate, la storia. Questo ciclo di appuntamenti di Lezioni di Storia ci offre oggi questa opportunità. Per questo, a partire dai miei dipendenti, invito tutti a fermarvi con me la domenica mattina e riflettere su come la finzione della letteratura può raccontare il vero, tanto quanto la storia, e come essa sia oggi presente nelle scelte che ogni giorno compiamo. La letteratura, la storia come guida per l'oggi e per il domani.





2. Sponsorizzare un’iniziativa culturale pubblica invitando i propri dipendenti a partecipare, per favorire interesse e crescita culturale. Come ci si sente nei panni di una sorta di Adriano Olivetti di Puglia?

Adriano Olivetti è stato un pioniere in quelle attività che oggi chiamiamo di welfare aziendale. Nel nostro piccolo, come azienda dell’IT che deve contribuire a costruire un futuro innovativo ma semplice, ci impegniamo nella diffusione della cultura affinché una maggiore conoscenza, come quella della storia, stimoli il cambiamento. Il sostegno a iniziative culturali e sociali come ‘Lezioni di Storia’ promossa da Edizioni Laterza sia a Bari che a Milano, I Dialoghi di Trani o anche il Festival dell’Economia di Trento, ne è un esempio. In questo modo contribuiamo non solo alla crescita della nostra cultura aziendale ma anche a quella del territorio in cui operiamo.

3. “Un progetto culturale può perfino cambiare la vocazione di una città”, lo ha detto lei qualche giorno fa ai suoi dipendenti. Quello stesso progetto culturale come può cambiare la qualità del lavoro in azienda?

Sono convinto che la cultura nelle sue molteplici forme contribuisce a rafforzare quel sistema di valori che determina il posizionamento e l’identità aziendale. Soprattutto in momenti di grande trasformazione, come quello che stiamo vivendo con la rapida diffusione del digitale, è necessario cambiare punto di vista, guardare altro per vedere oltre: raccogliere stimoli e arricchire la nostra conoscenza, anche in ambiti estranei al nostro vivere quotidiano, migliora la qualità del lavoro.

4. Cultura d’impresa e Impresa nella cultura, come Exprivia può diventare catalizzatore di processi virtuosi, capaci di favorire opportunità per il territorio in cui opera?

Attività virtuose volte a promuovere la cultura sul territorio consentono di sviluppare connessioni con parti del mondo anche distanti, ma che possono fungere da stimolo alla crescita di organizzazioni e persone. Il territorio si nutre di queste iniziative e insieme alle organizzazioni può trovare terreno fertile per allargare il proprio network di relazioni. Da una parte recuperiamo una dimensione sociale come cittadini e, dall’altra, come impresa.

5. “La Storia nell’Arte”, “Il Viaggio” e quest’anno “Romanzi nel tempo” in quale dei progetti della Casa Editrice Laterza, fin qui proposti, la filosofia aziendale di Exprivia si immedesima di più? E magari le piacerebbe che venisse trattato qualche altro tema in particolare?

Tutti i temi affrontati negli incontri promossi della Casa Editrice Laterza ci hanno consentito di interrogarci sui cambiamenti in atto nel mondo, stimolando nuove idee per costruire il futuro. Un assunto che è alla base della nostra filosofia aziendale, perché solo continuando a porci domande e a essere assetati di conoscenza potremo adottare nuovi punti di vista per cavalcare le rivoluzioni in atto. Nella prossima edizione sarebbe interessante un approfondimento sugli aspetti sociali che l’evoluzione del pensiero filosofico e del progresso scientifico hanno segnato nella storia; scienza e filosofia sono sicuramente un tema che potrebbe aiutarci a comprendere meglio come affrontare e gestire le profonde trasformazioni sociali che la tecnologia promette o minaccia e stimolare nuovi interrogativi per un futuro sempre più tecnologico ma alla portata di tutti.

