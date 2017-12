Lucera, 'Puglia Soul Food' I sapori accendono la piazza

Le eccellenze agroalimentari del territorio pugliese scendono in piazza a Lucera (Foggia) il 15-16-17 Dicembre 2017, per offrire una vigilia di Natale all’insegna del gusto. Le strade del suggestivo centro storico di Lucera diventeranno “le vie dei tipici” con degustazioni, laboratori, esposizioni e vendita delle migliori produzioni pugliesi di qualità. Inoltre non mancherà lo street food pugliese.