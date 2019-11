Luigi Samele medaglia d'Argento in Coppa del Mondo di sciabola a Il Cairo

Luigi Samele, campione nazionale italiano - pugliese doc con radici foggiane - è medaglia d'argento alla Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo in Egitto. Battuto in finale, per una sola stoccata 15-14, dal francese Vincent Anstett in rimonta.





Certo, il risultato finale lascia l’amaro in bocca per quell’unica stoccata di differenza, ma il francese ha saputo arginare e contraccare con bravura il tentativo del campione italiane delle Fiamme Gialle di allungare sin dall’inizio del “duello” decisivo.

Ottimo risultato per il tunisino Fares Ferjani, al suo primo podio in Coppa del Mondo, fermato solo dallo stesso Luigi Samele, mentre a dividere con lui il terzo gradino del podio c’è il campione del Mondo 2018 il coreano Junghwan Kim.

