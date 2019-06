Luigi Samele, è suo a Palermo il titolo italiano di sciabola

Secondo titolo italiano per il foggiano Luigi Samele, in gara con le Fiamme Gialle, agli “Assoluti di sciabola” nell’edizione numero 100 dei Campionati Italiani di Scherma in corso di svolgimento a Palermo.





Samele ha superato in finale con una splendida rimonta il mancino delle Fiamme Oro Luca Curatoli col punteggio di 15-11. Mentre in semifinale si era aggiudicato per 15-9 il derby con Francesco D’Armiento, anch’egli foggiano in forza alle Fiamme Gialle.

"Che bella giornata!", ha scritto il campione dauno sul suo profilo social, "Non posso fare altro che ringraziare il mio maestro @andrea.terenzio per la pazienza che porta con me, la mie due famiglie @fiammegialle e @virtusscherma Il mio grande amico Alberto Zarbo che con @pro.board.system mi permette di allenarmi al meglio..."





"Ora c’è poco tempo per riposare, si va subito gara a squadre! Grazie per il tifo è grazie alla città di @palermo_city_ per la bellissima cornice che ci ha offerto! Thank you all"

