M5S a Molfetta discute di Lavoro con Bruna Piarulli

Lavoro, sicurezza, reddito di cittadinanza: sono gli argomenti dei quali si discuterà sabato 10 febbraio, nel corso dell’incontro organizzato dal Movimento Cinque Stelle che si terrà alle ore 18 a Molfetta in Piazza Municipio.





A discutere di questi temi di stringente attualità saranno tre donne del M5S: Antonella Laricchia, consigliera regionale, Angela Bruna Piarulli, candidata al collegio uninominale Puglia 2 per il Senato (che comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bitetto, Binetto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Turi, Bisceglie, Minervino Murge e Spinazzola) e Francesca Galizia, candidata nel collegio uninominale alla Camera.

"L’incontro di Molfetta è occasione utile per discutere di tematiche strettamente correlate tra loro - sottolinea Angela Bruna Piarulli - quali il lavoro, il reddito di cittadinanza e la sicurezza. Una delle cause principali di devianza, infatti, è da individuarsi nella carenza occupazionale, che coinvolge non soltanto i giovani ma anche chi è in età matura. Efficaci politiche orientate al reddito di cittadinanza ed un profondo intervento dello Stato a sostegno delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori dipendenti, possono scardinare le cause che determinano la devianza, assicurando una maggiore sicurezza nel cittadino".

